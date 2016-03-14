|Today's price
|How it's scored
|GPU
16 GB / 256 GB, Apple M6
$899.00 (MSRP)
|Apple M6
5.9
CPU Mark 35,809
|16 GB
|256 GB
|M6 12-Core GPU
16 GB / 512 GB, Apple M6
$1,099.00 (MSRP)
|Apple M6
5.9
CPU Mark 35,809
|16 GB
|512 GB
|M6 12-Core GPU
24 GB / 512 GB, Apple M6
$1,299.00 (MSRP)
|Apple M6
6.2
CPU Mark 35,809
|24 GB
|512 GB
|M6 12-Core GPU
24 GB / 512 GB, Apple M5 Pro
$1,699.00 (MSRP)
|Apple M5 Pro
7.2
CPU Mark 49,055
|24 GB
|512 GB
|M5 Pro 16-Core GPU
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 3500U
$359.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N95
$249.99 (MSRP)
|Intel N95
2.7
CPU Mark 5,278
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 5400U
$350.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5400U
3.6
CPU Mark 10,695
|16 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 7330U
$460.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 7330U
3.6
CPU Mark 9,970
|16 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core 5 220H
$570.00 (MSRP)
|Intel Core 5 220H
4.8
CPU Mark 21,884
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
24 GB / 512 GB, Intel Core 5 220H
$900.00 (MSRP)
|Intel Core 5 220H
5.1
CPU Mark 21,884
|24 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 365
$1,499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 365
5.8
CPU Mark 30,345
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 880M
16 GB / 1 TB, Intel N97
$299.00 (MSRP)
|Intel N97
3.1
CPU Mark 5,800
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$480.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 256 GB, Intel Celeron N5095
$350.00 (MSRP)
|Intel Celeron N5095
3.0
CPU Mark 4,004
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8845HS
$919.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.6
CPU Mark 28,251
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7640HS
$549.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7640HS
5.1
CPU Mark 22,659
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 760M
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$420.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 5400U
$379.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5400U
3.6
CPU Mark 10,695
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$399.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Pentium Gold 7505
$299.99 (MSRP)
|Intel Pentium Gold 7505
3.0
CPU Mark 5,133
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 7 8845HS
$799.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.6
CPU Mark 28,251
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7640HS
$679.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7640HS
5.1
CPU Mark 22,659
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 760M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 PRO 6850U
$600.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 6850U
4.6
CPU Mark 20,468
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$449.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,699.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
24 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7735HS
$670.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.0
CPU Mark 22,117
|24 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 PRO 7330U
$460.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 PRO 7330U
3.7
CPU Mark 12,005
|16 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7530U
$559.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7530U
4.1
CPU Mark 14,848
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
32 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$699.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.7
CPU Mark 16,835
|32 GB
|500 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 890M
24 GB / 500 GB, Intel Core Ultra 9 185H
$799.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.7
CPU Mark 28,923
|24 GB
|500 GB
|Intel Arc graphics
24 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$950.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.7
CPU Mark 28,923
|24 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$1,199.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.3
CPU Mark 34,207
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
8 GB / 256 GB, Intel N95
$359.00 (MSRP)
|Intel N95
2.7
CPU Mark 5,278
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 125U
$729.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125U
4.4
CPU Mark 16,650
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
12 GB / 256 GB, Intel Pentium Silver N5030
$400.00 (MSRP)
|Intel Pentium Silver N5030
2.6
CPU Mark 2,502
|12 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics 605
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 PRO 7330U
$430.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 PRO 7330U
3.3
CPU Mark 12,005
|8 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 4300U
$400.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
3.2
CPU Mark 7,344
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 5400U
$219.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5400U
3.2
CPU Mark 10,695
|8 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
12 GB / 512 GB, Intel Core 3 304
$379.99 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.4
CPU Mark 12,261
|12 GB
|512 GB
|Intel Graphics
24 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 6800H
$580.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
5.0
CPU Mark 22,652
|24 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 6900HX
$549.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
5.1
CPU Mark 24,009
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
24 GB / 1 TB, Intel Core i9-13905H
$699.99 (MSRP)
|Intel Core i9-13905H
5.8
CPU Mark 29,736
|24 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-8257U
$309.99 (MSRP)
|Intel Core i5-8257U
3.4
CPU Mark 7,377
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Plus Graphics
12 GB / 512 GB, Intel Core i3-1000NG4
$199.99 (MSRP)
|Intel Core i3-1000NG4
2.6
CPU Mark 3,508
|12 GB
|512 GB
|Intel Iris Plus Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 125U
$719.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125U
4.8
CPU Mark 16,650
|32 GB
|1 TB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 7 H 350
$1,029.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 7 H 350
5.4
CPU Mark 26,236
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 860M
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HX
$900.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.9
CPU Mark 41,328
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
12 GB / 256 GB, Intel Core 3 304
$490.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.4
CPU Mark 12,261
|12 GB
|256 GB
|Intel Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen Embedded R2544
$499.99 (MSRP)
|AMD Ryzen Embedded R2544
3.4
CPU Mark 7,697
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 4300U
$270.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
2.8
CPU Mark 7,344
|8 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
$760.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
5.1
CPU Mark 20,350
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 5425U
$380.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5425U
3.7
CPU Mark 11,217
|16 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$224.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 128 GB, Intel Celeron N5095
$229.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5095
2.6
CPU Mark 4,004
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 125U
$607.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125U
4.4
CPU Mark 16,650
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 125H
$895.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125H
5.1
CPU Mark 19,903
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$1,103.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.3
CPU Mark 34,207
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc 140T
Barebone, Intel Core Ultra 7 356H
$679.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 356H
5.9
CPU Mark 34,436
|—
|—
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra X7 358H
$1,439.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra X7 358H
6.2
CPU Mark 33,591
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc B390
32 GB RAM, Intel Core Ultra X7 358H
$1,280.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra X7 358H
6.2
CPU Mark 33,591
|32 GB
|—
|Intel Arc B390
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-13500H
$540.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13500H
4.7
CPU Mark 20,889
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745H
$839.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745H
5.7
CPU Mark 29,055
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745H
$559.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745H
5.3
CPU Mark 29,055
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 8745H
$815.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745H
5.7
CPU Mark 29,055
|32 GB
|500 GB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 8745H
$610.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745H
5.3
CPU Mark 29,055
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8845HS
$935.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.6
CPU Mark 28,251
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 115U
$459.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 115U
3.9
CPU Mark 11,729
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron N4500
$199.99 (MSRP)
|Intel Celeron N4500
2.3
CPU Mark 1,758
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
12 GB / 256 GB, Intel Core i3-8109U
$249.99 (MSRP)
|Intel Core i3-8109U
2.6
CPU Mark 4,178
|12 GB
|256 GB
|Intel Iris Plus Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 6900HX
$599.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
5.3
CPU Mark 24,009
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
$469.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 6800H
$519.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
5.0
CPU Mark 22,652
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$329.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 PRO 6650H
$389.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 PRO 6650H
4.4
CPU Mark 18,622
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 660M
16 GB / 512 GB, Intel Pentium Gold 7505
$429.00 (MSRP)
|Intel Pentium Gold 7505
3.0
CPU Mark 5,133
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7735HS
$659.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.0
CPU Mark 22,117
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$899.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 5300U
$339.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5300U
3.1
CPU Mark 9,176
|8 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 3 3200U
$229.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 3200U
2.9
CPU Mark 3,697
|16 GB
|500 GB
|Radeon RX Vega 3 Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 3200U
$199.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 3200U
2.5
CPU Mark 3,697
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega 3 Graphics
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$689.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.5
CPU Mark 28,290
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 8845HS
$779.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.6
CPU Mark 28,251
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
64 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,769.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.6
CPU Mark 37,267
|64 GB
|2 TB
|AMD Radeon 890M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 PRO 6850U
$749.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 6850U
5.0
CPU Mark 20,468
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 7940HS
$659.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 7940HS
5.3
CPU Mark 29,700
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
12 GB / 64 GB, Intel N95
$330.00 (MSRP)
|Intel N95
2.8
CPU Mark 5,278
|12 GB
|64 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N95
$159.00 (MSRP)
|Intel N95
2.7
CPU Mark 5,278
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 480 GB, Intel N95
$289.00 (MSRP)
|Intel N95
2.7
CPU Mark 5,278
|8 GB
|480 GB
|Intel UHD Graphics
12 GB / 480 GB, Intel N95
$310.00 (MSRP)
|Intel N95
2.8
CPU Mark 5,278
|12 GB
|480 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7840HS
$499.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7840HS
5.2
CPU Mark 28,201
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 125U
$670.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125U
4.8
CPU Mark 16,650
|32 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i7-1185G7
$499.99 (MSRP)
|Intel Core i7-1185G7
3.6
CPU Mark 9,855
|16 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 3 7330U
$479.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 7330U
3.6
CPU Mark 9,970
|16 GB
|500 GB
|AMD Radeon Graphics
128 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$4,699.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
16 GB / 480 GB, AMD Ryzen 5 5500U
$389.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5500U
3.9
CPU Mark 12,568
|16 GB
|480 GB
|AMD Radeon Graphics
24 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 7735U
$489.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735U
4.8
CPU Mark 20,093
|24 GB
|500 GB
|AMD Radeon 680M
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7735U
$510.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735U
4.8
CPU Mark 20,093
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
8 GB / 256 GB, Intel N97
$149.00 (MSRP)
|Intel N97
2.7
CPU Mark 5,800
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron N3350
$300.00 (MSRP)
|Intel Celeron N3350
2.2
CPU Mark 1,112
|8 GB
|256 GB
|Intel HD Graphics 500
16 GB / 512 GB, Intel Core 5 320
$649.00 (MSRP)
|Intel Core 5 320
4.0
CPU Mark 15,421
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$649.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|500 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 6800H
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
4.8
CPU Mark 22,652
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
$2,400.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 388
6.1
CPU Mark 32,820
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 8060S
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 5 7545U
$699.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7545U
4.5
CPU Mark 19,889
|16 GB
|500 GB
|AMD Radeon 740M
64 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 388
$2,599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 388
6.1
CPU Mark 32,820
|64 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
$3,999.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
16 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$719.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.5
CPU Mark 28,923
|16 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
8 GB / 256 GB, Intel Pentium Gold 7505
$319.00 (MSRP)
|Intel Pentium Gold 7505
2.6
CPU Mark 5,133
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 512 GB, Intel Pentium Gold 7505
$429.00 (MSRP)
|Intel Pentium Gold 7505
2.6
CPU Mark 5,133
|8 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 256V
$739.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 256V
4.4
CPU Mark 19,458
|16 GB
|1 TB
|Intel Arc 140V
64 GB / 1 TB, Intel Core Ultra X7 358H
$2,399.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra X7 358H
6.3
CPU Mark 33,591
|64 GB
|1 TB
|Intel Arc B390
16 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 226V
$639.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 226V
4.3
CPU Mark 17,961
|16 GB
|1 TB
|Intel Arc 130V
16 GB / 512 GB, Intel Core i7-1185G7
$459.99 (MSRP)
|Intel Core i7-1185G7
3.6
CPU Mark 9,855
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-13500H
$679.99 (MSRP)
|Intel Core i5-13500H
5.2
CPU Mark 20,889
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$309.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 512 GB, Intel Core i3-5005U
$199.00 (MSRP)
|Intel Core i3-5005U
2.3
CPU Mark 2,009
|8 GB
|512 GB
|Intel HD Graphics 5500
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$289.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
2.9
CPU Mark 6,757
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core 3 100U
$430.00 (MSRP)
|Intel Core 3 100U
3.8
CPU Mark 12,246
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 5400U
$599.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5400U
3.6
CPU Mark 10,695
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
24 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 6800H
$570.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
5.0
CPU Mark 22,652
|24 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 7330U
$440.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 7330U
3.1
CPU Mark 9,970
|8 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 5425U
$470.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5425U
3.7
CPU Mark 11,217
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
12 GB / 512 GB, Intel Core 3 304
$570.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.4
CPU Mark 12,261
|12 GB
|512 GB
|Intel Graphics
12 GB / 256 GB, Intel Core 3 304
$550.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.4
CPU Mark 12,261
|12 GB
|256 GB
|Intel Graphics
24 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7736U
$630.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7736U
4.9
CPU Mark 21,506
|24 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
24 GB / 512 GB, Apple M4
$999.00 (MSRP)
|Apple M4
5.1
CPU Mark 23,565
|24 GB
|512 GB
|M4 10-Core GPU
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 8745HS
$799.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.2
CPU Mark 28,483
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7730U
$569.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7530U
$480.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7530U
4.1
CPU Mark 14,848
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
6 GB / 128 GB, Intel Celeron J3355
$169.99 (MSRP)
|Intel Celeron J3355
1.5
CPU Mark 1,209
|6 GB
|128 GB
|Intel HD Graphics 500
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 3 5300U
$399.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5300U
3.5
CPU Mark 9,176
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 5300U
$370.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5300U
3.5
CPU Mark 9,176
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-14500HX
$670.00 (MSRP)
|Intel Core i5-14500HX
5.4
CPU Mark 28,554
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-14450HX
$600.00 (MSRP)
|Intel Core i5-14450HX
4.9
CPU Mark 23,582
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
$930.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
5.1
CPU Mark 20,350
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
$480.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
4.7
CPU Mark 20,350
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 PRO 7330U
$380.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 PRO 7330U
3.3
CPU Mark 12,005
|8 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 PRO 7330U
$500.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 PRO 7330U
3.7
CPU Mark 12,005
|16 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i7-14650HX
$680.00 (MSRP)
|Intel Core i7-14650HX
5.8
CPU Mark 33,226
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 500 GB, Intel Core Ultra 5 125U
$650.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125U
4.4
CPU Mark 16,650
|16 GB
|500 GB
|Intel Graphics
16 GB / 256 GB, Intel Core i3-12300HE
$519.00 (MSRP)
|Intel Core i3-12300HE
4.2
CPU Mark 15,813
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Core i3-12300HE
$479.00 (MSRP)
|Intel Core i3-12300HE
3.8
CPU Mark 15,813
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i3-12300HE
$599.00 (MSRP)
|Intel Core i3-12300HE
4.2
CPU Mark 15,813
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 H 255
$799.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7430U
$399.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
Barebone, Intel Core Ultra 5 235HX
$599.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 235HX
6.3
CPU Mark 40,539
|—
|—
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 370
$1,059.90 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.3
CPU Mark 34,946
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
Barebone, Intel Core Ultra 9 285H
$623.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
5.8
CPU Mark 34,207
|—
|—
|Intel Arc 140T
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 8945HS
$1,269.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.7
CPU Mark 29,126
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 9 8945HS
$1,169.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.7
CPU Mark 29,126
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 8945HS
$1,060.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.7
CPU Mark 29,126
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 H 255
$590.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, Intel N95
$329.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
128 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$3,799.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
128 GB / 4 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$4,199.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|4 TB
|AMD Radeon 8060S
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 258V
$949.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 258V
4.8
CPU Mark 18,888
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc 140V
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-13420H
$460.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, Intel Pentium Gold 7505
$269.99 (MSRP)
|Intel Pentium Gold 7505
3.0
CPU Mark 5,133
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$919.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7640HS
$499.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7640HS
4.7
CPU Mark 22,659
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 760M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 PRO 6650H
$419.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 PRO 6650H
4.4
CPU Mark 18,622
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 660M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$569.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
Barebone, Intel Core i5-12600H
$589.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
4.7
CPU Mark 20,350
|—
|—
|Intel Iris Xe Graphics
Barebone, AMD Ryzen 9 9950X
$879.90 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9950X
8.4
CPU Mark 65,692
|—
|—
|AMD Radeon Graphics
Barebone, AMD Ryzen 9 9955HX
$799.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX
7.6
CPU Mark 56,349
|—
|—
|AMD Radeon 610M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 9955HX
$1,335.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX
8.0
CPU Mark 56,349
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 610M
Barebone, AMD Ryzen 9 8945HX
$559.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.2
CPU Mark 51,284
|—
|—
|AMD Radeon 610M
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 9955HX
$1,480.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX
8.0
CPU Mark 56,349
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 610M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 8945HX
$1,119.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.6
CPU Mark 51,284
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 610M
Barebone, AMD Ryzen 7 7745HX
$447.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7745HX
5.5
CPU Mark 32,334
|—
|—
|AMD Radeon 610M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7745HX
$1,029.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7745HX
5.9
CPU Mark 32,334
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 610M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 7945HX
$1,039.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 7945HX
7.8
CPU Mark 53,745
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 610M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$649.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.2
CPU Mark 28,483
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
$350.00 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 500 GB, Intel N150
$350.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|500 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 6600H
$389.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 6600H
4.3
CPU Mark 17,973
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 660M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 3501U
$399.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3501U
3.3
CPU Mark 6,659
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$399.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$329.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
2.9
CPU Mark 6,757
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
24 GB / 512 GB, Intel Core 5 220H
$700.00 (MSRP)
|Intel Core 5 220H
5.1
CPU Mark 21,884
|24 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7535HS
$699.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7535HS
4.3
CPU Mark 17,539
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 660M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$739.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.2
CPU Mark 28,483
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$849.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.5
CPU Mark 28,923
|16 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 H 255
$879.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 PRO 6850U
$560.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 6850U
5.0
CPU Mark 20,468
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 8945HS
$999.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.7
CPU Mark 29,126
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 226V
$599.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 226V
4.3
CPU Mark 17,961
|16 GB
|512 GB
|Intel Arc 130V
48 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 125U
$969.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125U
4.9
CPU Mark 16,650
|48 GB
|1 TB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-13500H
$749.99 (MSRP)
|Intel Core i5-13500H
4.7
CPU Mark 20,889
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 3200G
$339.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 3200G
2.8
CPU Mark 6,971
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Core 3 304
$399.99 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.2
CPU Mark 12,261
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3501U
$259.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3501U
2.9
CPU Mark 6,659
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8845HS
$900.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.2
CPU Mark 28,251
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,599.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.6
CPU Mark 37,267
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7640HS
$550.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7640HS
4.7
CPU Mark 22,659
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 760M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$850.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$750.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.6
CPU Mark 28,483
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
$529.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
$489.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
$339.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|128 GB
|Intel Graphics
$429.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
$359.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$829.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.6
CPU Mark 28,483
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$449.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.2
CPU Mark 28,483
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 6800H
$539.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
4.8
CPU Mark 22,652
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$709.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.2
CPU Mark 28,483
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
$689.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
5.2
CPU Mark 28,542
|16 GB
|500 GB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
$749.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
5.2
CPU Mark 28,542
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
Barebone, Intel Core i5-12600H
$375.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
4.7
CPU Mark 20,350
|—
|—
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-12600H
$775.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
5.1
CPU Mark 20,350
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-12600H
$1,349.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
5.1
CPU Mark 20,350
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900H
$1,619.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900H
5.7
CPU Mark 26,991
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HK
$1,449.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HK
5.7
CPU Mark 26,664
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
64 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900H
$1,640.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900H
5.8
CPU Mark 26,991
|64 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
Barebone, Intel Core i9-13900HK
$749.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HK
5.2
CPU Mark 26,664
|—
|—
|Intel Iris Xe Graphics
Barebone, Intel Core Ultra 5 336H
$949.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 336H
5.3
CPU Mark 27,870
|—
|—
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 336H
$1,649.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 336H
5.7
CPU Mark 27,870
|32 GB
|1 TB
|Intel Graphics
Barebone, Intel Core Ultra 9 386H
$1,249.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 386H
6.0
CPU Mark 36,227
|—
|—
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 386H
$1,899.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 386H
6.4
CPU Mark 36,227
|32 GB
|1 TB
|Intel Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N150
$189.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
$409.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|128 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 PRO 6850U
$559.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 6850U
4.6
CPU Mark 20,468
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
Barebone, Intel Core Ultra 9 285HX
$1,159.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285HX
7.7
CPU Mark 56,262
|—
|—
|Intel Arc graphics
64 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 9955HX
$1,919.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX
8.2
CPU Mark 56,349
|64 GB
|2 TB
|AMD Radeon 610M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7730U
$490.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7430U
$460.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
12 GB / 512 GB, Intel N95
$269.99 (MSRP)
|Intel N95
2.8
CPU Mark 5,278
|12 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N95
$199.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
12 GB / 256 GB, Intel N95
$260.00 (MSRP)
|Intel N95
2.8
CPU Mark 5,278
|12 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra X7 358H
$1,699.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra X7 358H
6.2
CPU Mark 33,591
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc B390
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen Embedded R2544
$399.00 (MSRP)
|AMD Ryzen Embedded R2544
3.0
CPU Mark 7,697
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
128 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$3,699.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$280.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
2.9
CPU Mark 6,757
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 5425U
$480.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5425U
3.7
CPU Mark 11,217
|16 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$310.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|500 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 480 GB, AMD Ryzen 5 5500U
$519.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5500U
3.9
CPU Mark 12,568
|16 GB
|480 GB
|AMD Radeon Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$209.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
2.9
CPU Mark 6,757
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 5400U
$300.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5400U
3.2
CPU Mark 10,695
|8 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 5400U
$390.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5400U
3.6
CPU Mark 10,695
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3501U
$249.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3501U
2.9
CPU Mark 6,659
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 6800H
$799.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
5.2
CPU Mark 22,652
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$519.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
8 GB / 480 GB, AMD Ryzen 3 3200U
$230.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 3200U
2.5
CPU Mark 3,697
|8 GB
|480 GB
|Radeon RX Vega 3 Graphics
24 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 6800U
$299.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800U
4.9
CPU Mark 20,653
|24 GB
|500 GB
|AMD Radeon 680M
24 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 H 255
$609.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.5
CPU Mark 28,290
|24 GB
|500 GB
|AMD Radeon 780M
$3,699.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 290HX Plus
8.2
CPU Mark 58,125
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
$3,199.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 290HX Plus
8.2
CPU Mark 58,125
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
16 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 270HX Plus
$2,400.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 270HX Plus
6.9
CPU Mark 47,846
|16 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 270HX Plus
$2,499.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 270HX Plus
7.4
CPU Mark 47,846
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
$4,999.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 290HX Plus
8.4
CPU Mark 58,125
|64 GB
|2 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 275HX
$2,499.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 275HX
8.0
CPU Mark 55,679
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
$3,199.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 275HX
8.0
CPU Mark 55,679
|32 GB
|2 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
$2,699.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 275HX
8.0
CPU Mark 55,679
|32 GB
|2 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8845HS
$799.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.5
CPU Mark 28,251
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 7 H 350
$880.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 7 H 350
5.4
CPU Mark 26,236
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 860M
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 7735U
$439.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735U
4.6
CPU Mark 20,093
|16 GB
|500 GB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 500 GB, Intel N150
$385.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|500 GB
|Intel Graphics
12 GB / 500 GB, Intel N150
$340.00 (MSRP)
|Intel N150
2.8
CPU Mark 5,326
|12 GB
|500 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core 3 100U
$439.00 (MSRP)
|Intel Core 3 100U
3.8
CPU Mark 12,246
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
Barebone, AMD Ryzen 9 8945HS
$579.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.3
CPU Mark 29,126
|—
|—
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7640HS
$607.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7640HS
4.7
CPU Mark 22,659
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 760M
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 9 7940HS
$759.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 7940HS
5.7
CPU Mark 29,700
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
24 GB / 500 GB, AMD Ryzen 5 6600H
$459.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 6600H
4.6
CPU Mark 17,973
|24 GB
|500 GB
|AMD Radeon 660M
$539.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735U
4.8
CPU Mark 20,093
|24 GB
|500 GB
|AMD Radeon 680M
$1,759.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.6
CPU Mark 51,284
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5060
$1,759.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.6
CPU Mark 51,284
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon RX 9060 XT
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-12600H
$579.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
4.7
CPU Mark 20,350
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 7940HS
$759.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 7940HS
5.7
CPU Mark 29,700
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
48 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,299.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|48 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
48 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,459.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|48 GB
|2 TB
|AMD Radeon 890M
16 GB / 512 GB, Intel N150
$400.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7640HS
$550.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7640HS
4.7
CPU Mark 22,659
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 760M
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen Z1
$463.00 (MSRP)
|AMD Ryzen Z1
4.4
CPU Mark 18,258
|16 GB
|500 GB
|AMD Radeon 740M
8 GB / 256 GB, Intel Core 5 210H
$599.98 (MSRP)
|Intel Core 5 210H
4.0
CPU Mark 17,947
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
8 GB / 512 GB, Intel Core 5 210H
$629.98 (MSRP)
|Intel Core 5 210H
4.0
CPU Mark 17,947
|8 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core 5 210H
$759.97 (MSRP)
|Intel Core 5 210H
4.4
CPU Mark 17,947
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core 5 210H
$1,159.99 (MSRP)
|Intel Core 5 210H
4.8
CPU Mark 17,947
|32 GB
|1 TB
|Intel Graphics
64 GB / 853 GB, Intel Core Ultra X7 358H
$2,599.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra X7 358H
6.3
CPU Mark 33,591
|64 GB
|853 GB
|Intel Arc B390
128 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$3,649.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
192 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ PRO 495
$6,799.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ PRO 495
8.3
CPU Mark 57,653
|192 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8065S
64 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 9955HX3D
$3,199.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX3D
8.6
CPU Mark 62,162
|64 GB
|2 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5070
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 H 255
$695.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,327.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,399.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 890M
$539.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|500 GB
|Intel UHD Graphics
24 GB / 500 GB, Intel Core i5-13420H
$549.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.6
CPU Mark 16,727
|24 GB
|500 GB
|Intel UHD Graphics
24 GB / 1 TB, Intel Core i5-13420H
$620.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.6
CPU Mark 16,727
|24 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 128 GB, Intel N100
$399.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N100
$429.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron N5100
$339.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5100
2.5
CPU Mark 3,293
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 128 GB, Intel Celeron N5100
$309.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5100
2.5
CPU Mark 3,293
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3501U
$329.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3501U
2.9
CPU Mark 6,659
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
128 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$3,099.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
$429.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
$329.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
$589.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735U
4.8
CPU Mark 20,093
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 3501U
$309.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3501U
3.3
CPU Mark 6,659
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3501U
$229.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3501U
2.9
CPU Mark 6,659
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 512 GB, Intel Core i5-1340P
$700.00 (MSRP)
|Intel Core i5-1340P
4.1
CPU Mark 18,284
|8 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
$770.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
$1,699.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.6
CPU Mark 37,267
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$1,149.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.7
CPU Mark 28,290
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 235T
$859.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 235T
5.5
CPU Mark 30,770
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 3Xe
Barebone, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$759.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.1
CPU Mark 37,267
|—
|—
|AMD Radeon 890M
$1,079.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.6
CPU Mark 51,284
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 610M
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 285HX
$1,583.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285HX
8.1
CPU Mark 56,262
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 235HX
$1,023.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 235HX
6.7
CPU Mark 40,539
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
Barebone, AMD Ryzen 7 H 255
$429.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|—
|—
|AMD Radeon 780M
48 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$899.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.7
CPU Mark 28,290
|48 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
48 GB / 2 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$1,099.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.7
CPU Mark 28,290
|48 GB
|2 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$949.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
Barebone, AMD Ryzen 7 H 255
$359.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|—
|—
|AMD Radeon 780M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 370
$1,249.90 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.4
CPU Mark 34,946
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$2,199.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 8060S
128 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$3,799.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 9955HX3D
$4,000.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX3D
8.5
CPU Mark 62,162
|32 GB
|2 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5070
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$1,099.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.9
CPU Mark 28,923
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
Barebone, AMD Ryzen 7 8745H
$303.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745H
5.3
CPU Mark 29,055
|—
|—
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 6900HX
$620.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
4.9
CPU Mark 24,009
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 7940HS
$779.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 7940HS
5.7
CPU Mark 29,700
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
$2,799.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900F
7.5
CPU Mark 48,036
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7530U
$500.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7530U
4.1
CPU Mark 14,848
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7430U
$699.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
$580.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
4.6
CPU Mark 21,888
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 760M
MINIX Z300-0dBFANLESS
16 GB / 512 GB, Intel Core i3-N300
$585.00 (MSRP)
|Intel Core i3-N300
3.5
CPU Mark 7,979
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
$634.29 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 255H
5.6
CPU Mark 30,765
|—
|—
|Intel Arc 140T
$527.59 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 225H
5.3
CPU Mark 27,972
|—
|—
|Intel Arc 130T
$515.00 (MSRP)
|Intel Core 7 240H
4.9
CPU Mark 23,951
|—
|—
|Intel UHD Graphics
$650.98 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 255H
5.6
CPU Mark 30,765
|—
|—
|Intel Arc 140T
16 GB / 512 GB, Intel Core 5 210H
$1,079.00 (MSRP)
|Intel Core 5 210H
4.4
CPU Mark 17,947
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$249.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
2.9
CPU Mark 6,757
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,169.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7530U
$800.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7530U
4.1
CPU Mark 14,848
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$370.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
2.9
CPU Mark 6,757
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
$509.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
$339.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
$479.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
$359.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
$359.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
$399.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
64 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$2,599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|64 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
16 GB / 500 GB, Intel Core i5-12600H
$511.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
4.7
CPU Mark 20,350
|16 GB
|500 GB
|Intel Iris Xe Graphics
64 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$1,249.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.4
CPU Mark 34,207
|64 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 512 GB, Intel N150
$729.99 (MSRP)
|Intel N150
3.5
CPU Mark 5,326
|32 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel N150
$990.00 (MSRP)
|Intel N150
3.5
CPU Mark 5,326
|32 GB
|1 TB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N150
$529.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
8 GB / 128 GB, Intel N150
$409.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|128 GB
|Intel Graphics
32 GB / 512 GB, Intel N150
$729.99 (MSRP)
|Intel N150
3.5
CPU Mark 5,326
|32 GB
|512 GB
|Intel Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N150
$429.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
24 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 7735HS
$479.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.0
CPU Mark 22,117
|24 GB
|500 GB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-1155G7
$399.99 (MSRP)
|Intel Core i5-1155G7
3.5
CPU Mark 9,557
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HX
$767.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.9
CPU Mark 41,328
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 125H
$823.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125H
5.1
CPU Mark 19,903
|32 GB
|512 GB
|Intel Arc graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 8845HS
$780.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.6
CPU Mark 28,251
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, Intel Core i5-12600H
$575.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
4.7
CPU Mark 20,350
|16 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 512 GB, Intel Core i5-12600H
$469.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
5.1
CPU Mark 20,350
|32 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HK
$775.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HK
5.7
CPU Mark 26,664
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 500 GB, Intel Core i9-13900HK
$600.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HK
5.2
CPU Mark 26,664
|16 GB
|500 GB
|Intel Iris Xe Graphics
Barebone, Intel Core i9-13900HK
$399.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HK
5.2
CPU Mark 26,664
|—
|—
|Intel Iris Xe Graphics
Barebone, AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
$359.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
5.2
CPU Mark 28,542
|—
|—
|AMD Radeon 780M
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 PRO 6850H
$459.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 6850H
5.1
CPU Mark 23,334
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$700.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.5
CPU Mark 28,290
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
Barebone, AMD Ryzen 7 H 255
$320.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|—
|—
|AMD Radeon 780M
32 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 8745HS
$1,000.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.6
CPU Mark 28,483
|32 GB
|500 GB
|AMD Radeon 780M
128 GB / 4 TB, NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
$7,999.00 (MSRP)
|NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
|—
|128 GB
|4 TB
|NVIDIA GB10 Blackwell GPU
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$899.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.2
CPU Mark 28,483
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$1,179.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.9
CPU Mark 28,923
|32 GB
|2 TB
|Intel Arc graphics
8 GB / 256 GB, Intel N100
$199.00 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N100
$449.00 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
64 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$2,400.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|64 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HX
$1,500.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.9
CPU Mark 41,328
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HK
$1,700.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HK
5.7
CPU Mark 26,664
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 370
$1,149.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.3
CPU Mark 34,946
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 6800H
$559.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
4.8
CPU Mark 22,652
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
12 GB / 500 GB, Intel N150
$310.00 (MSRP)
|Intel N150
2.8
CPU Mark 5,326
|12 GB
|500 GB
|Intel Graphics
24 GB / 512 GB, Intel Core 3 304
$629.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.9
CPU Mark 12,261
|24 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$1,049.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.3
CPU Mark 34,207
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Pentium Gold 7505
$244.00 (MSRP)
|Intel Pentium Gold 7505
2.6
CPU Mark 5,133
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7640HS
$489.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7640HS
4.7
CPU Mark 22,659
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 760M
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7735HS
$499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.0
CPU Mark 22,117
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
Barebone, Intel Core Ultra 7 255H
$720.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 255H
5.6
CPU Mark 30,765
|—
|—
|Intel Arc 140T
Barebone, Intel Core Ultra 5 225H
$615.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 225H
5.3
CPU Mark 27,972
|—
|—
|Intel Arc 130T
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 255H
$1,899.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 255H
6.0
CPU Mark 30,765
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc 140T
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 225H
$1,229.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 225H
5.3
CPU Mark 27,972
|16 GB
|512 GB
|Intel Arc 130T
16 GB / 512 GB, Intel N95
$359.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
36 GB / 512 GB, Apple M5 Max
$2,499.00 (MSRP)
|Apple M5 Max
8.1
CPU Mark 57,705
|36 GB
|512 GB
|M5 Max 32-Core GPU
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 PRO 5650G
$619.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 PRO 5650G
4.5
CPU Mark 20,265
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-13420H
$579.98 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Celeron N5095
$169.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5095
3.0
CPU Mark 4,004
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$549.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 5600H
$309.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5600H
3.8
CPU Mark 16,322
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
12 GB / 512 GB, Intel Core 3 304
$429.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.4
CPU Mark 12,261
|12 GB
|512 GB
|Intel Graphics
64 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 336H
$1,680.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 336H
5.8
CPU Mark 27,870
|64 GB
|1 TB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-12600H
$415.90 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
4.7
CPU Mark 20,350
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
$229.00 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
$1,399.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
16 GB / 512 GB, Intel Core 3 304
$469.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.6
CPU Mark 12,261
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7430U
$400.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$300.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$779.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
12 GB / 512 GB, Intel N95
$320.00 (MSRP)
|Intel N95
2.8
CPU Mark 5,278
|12 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
24 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$949.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.7
CPU Mark 28,923
|24 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
8 GB / 128 GB, Intel N150
$449.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|128 GB
|Intel Graphics
$469.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 3300U
$449.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 3300U
3.1
CPU Mark 5,600
|16 GB
|512 GB
|Radeon Vega 6 Graphics
$3,799.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 4300U
$270.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
3.2
CPU Mark 7,344
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7430U
$340.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 PRO 8700GE
$1,499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 8700GE
5.6
CPU Mark 28,019
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
$379.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5600H
4.2
CPU Mark 16,322
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
$369.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5600H
4.2
CPU Mark 16,322
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 7735U
$479.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735U
4.6
CPU Mark 20,093
|16 GB
|500 GB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 512 GB, Intel Pentium Gold 7505
$294.00 (MSRP)
|Intel Pentium Gold 7505
3.0
CPU Mark 5,133
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HX
$1,470.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.9
CPU Mark 41,328
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7735HS
$509.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.0
CPU Mark 22,117
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-13420H
$470.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
$1,599.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.9
CPU Mark 41,328
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon RX 9060 XT
$1,079.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.5
CPU Mark 41,328
|—
|—
|AMD Radeon RX 9060 XT
$1,079.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.9
CPU Mark 41,328
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
$495.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.5
CPU Mark 41,328
|—
|—
|Intel UHD Graphics
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 5 6600H
$400.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 6600H
4.3
CPU Mark 17,973
|16 GB
|500 GB
|AMD Radeon 660M
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 255H
$1,360.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 255H
6.0
CPU Mark 30,765
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc 140T
8 GB / 128 GB, Intel N100
$429.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
4 GB / 128 GB, Intel N100
$179.99 (MSRP)
|Intel N100
1.7
CPU Mark 5,305
|4 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 4300U
$324.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
3.2
CPU Mark 7,344
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N97
$550.00 (MSRP)
|Intel N97
2.7
CPU Mark 5,800
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-1135G7
$689.00 (MSRP)
|Intel Core i5-1135G7
3.5
CPU Mark 9,283
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
64 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$949.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.4
CPU Mark 34,207
|64 GB
|1 TB
|Intel Arc 140T
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$1,279.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.3
CPU Mark 34,207
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc 140T
32 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 7 258V
$1,000.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 258V
4.8
CPU Mark 18,888
|32 GB
|512 GB
|Intel Arc 140V
128 GB / 4 TB, NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
$4,699.00 (MSRP)
|NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
|—
|128 GB
|4 TB
|NVIDIA GB10 Blackwell GPU
16 GB / 256 GB, Intel Celeron N5095
$319.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5095
3.0
CPU Mark 4,004
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
$1,419.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 386H
6.0
CPU Mark 36,227
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
$1,269.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 386H
6.0
CPU Mark 36,227
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
Barebone, Intel Core Ultra 9 386H
$709.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 386H
6.0
CPU Mark 36,227
|—
|—
|Intel Graphics
$1,249.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 355
4.4
CPU Mark 20,189
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
$1,199.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 355
4.4
CPU Mark 20,189
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
$1,049.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 322
3.9
CPU Mark 15,129
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
$969.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 322
3.9
CPU Mark 15,129
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
Barebone, Intel Core Ultra 5 322
$469.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 322
3.9
CPU Mark 15,129
|—
|—
|Intel Graphics
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 9955HX
$3,349.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX
8.0
CPU Mark 56,349
|32 GB
|2 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 155H
$1,049.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 155H
5.5
CPU Mark 24,406
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
$1,550.99 (MSRP)
|Qualcomm Snapdragon X X1-26-100
4.6
CPU Mark 16,275
|32 GB
|512 GB
|—
$1,000.00 (MSRP)
|Qualcomm Snapdragon X X1-26-100
4.6
CPU Mark 16,275
|32 GB
|512 GB
|—
$1,190.00 (MSRP)
|Qualcomm Snapdragon X X1-26-100
4.6
CPU Mark 16,275
|32 GB
|1 TB
|—
$1,200.00 (MSRP)
|Qualcomm Snapdragon X X1-26-100
4.6
CPU Mark 16,275
|32 GB
|1 TB
|—
$1,340.00 (MSRP)
|Qualcomm Snapdragon X X1-26-100
4.6
CPU Mark 16,275
|32 GB
|2 TB
|—
$1,350.00 (MSRP)
|Qualcomm Snapdragon X X1-26-100
4.6
CPU Mark 16,275
|32 GB
|2 TB
|—
8 GB / 256 GB, Intel Core i3-1220P
$310.00 (MSRP)
|Intel Core i3-1220P
3.8
CPU Mark 15,615
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 235T
$949.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 235T
5.5
CPU Mark 30,770
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 3Xe
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-1340P
$749.00 (MSRP)
|Intel Core i5-1340P
4.5
CPU Mark 18,284
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
8 GB / 128 GB, Intel Celeron N5105
$379.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5105
2.6
CPU Mark 3,987
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 258V
$1,149.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 258V
4.8
CPU Mark 18,888
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc 140V
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-14400T
$860.00 (MSRP)
|Intel Core i5-14400T
4.6
CPU Mark 20,396
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 9 6900HX
$540.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
4.9
CPU Mark 24,009
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 7 265T
$1,299.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 265T
6.1
CPU Mark 37,471
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 4Xe
64 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$1,399.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
6.0
CPU Mark 28,923
|64 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
$211.49 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
$440.00 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
$470.00 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 125H
$949.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125H
4.7
CPU Mark 19,903
|16 GB
|512 GB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 155H
$1,299.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 155H
5.5
CPU Mark 24,406
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
64 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 7 155H
$1,799.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 155H
5.7
CPU Mark 24,406
|64 GB
|2 TB
|Intel Arc graphics
$202.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3501U
2.9
CPU Mark 6,659
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 6600H
$459.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 6600H
4.3
CPU Mark 17,973
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 660M
$469.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
$609.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
$700.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,199.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
8 GB / 256 GB, Intel N100
$169.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N95
$179.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 512 GB, Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100
$1,699.00 (MSRP)
|Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100
6.5
CPU Mark 37,816
|32 GB
|512 GB
|—
8 GB / 256 GB, Intel Core i3-14100
$400.00 (MSRP)
|Intel Core i3-14100
3.5
CPU Mark 15,094
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics 730
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 7 356H
$1,549.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 356H
5.9
CPU Mark 34,436
|16 GB
|512 GB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra X7 358H
$2,799.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra X7 358H
6.2
CPU Mark 33,591
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc B390
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 325
$1,399.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 325
4.3
CPU Mark 18,907
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB RAM, Intel Core Ultra X7 358H
$1,699.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra X7 358H
6.2
CPU Mark 33,591
|32 GB
|—
|Intel Arc B390
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 7 265T
$1,835.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 265T
6.1
CPU Mark 37,471
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 4Xe
128 GB / 4 TB, NVIDIA RTX Spark N1X
$7,499.00 (MSRP)
|NVIDIA RTX Spark N1X
7.0
CPU Mark 41,617
|128 GB
|4 TB
|NVIDIA RTX Spark N1X Blackwell RTX GPU
64 GB / 1 TB, NVIDIA RTX Spark N1X
$4,399.00 (MSRP)
|NVIDIA RTX Spark N1X
7.0
CPU Mark 41,617
|64 GB
|1 TB
|NVIDIA RTX Spark N1X Blackwell RTX GPU
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$310.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$230.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
2.9
CPU Mark 6,757
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core 3 304
$715.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.6
CPU Mark 12,261
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
Barebone, AMD Ryzen 7 5825U
$319.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5825U
4.4
CPU Mark 17,756
|—
|—
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 356H
$1,249.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 356H
6.3
CPU Mark 34,436
|32 GB
|1 TB
|Intel Graphics
8 GB / 128 GB, Intel Celeron N5100
$309.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5100
2.5
CPU Mark 3,293
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 9955HX3D
$3,549.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX3D
8.5
CPU Mark 62,162
|32 GB
|2 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-14900T
$1,629.00 (MSRP)
|Intel Core i9-14900T
6.5
CPU Mark 35,809
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics 770
$1,559.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.6
CPU Mark 51,284
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5060
$999.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.2
CPU Mark 51,284
|—
|—
|NVIDIA GeForce RTX 5060
16 GB / 512 GB, Intel N100
$239.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$659.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7735HS
$529.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
4.7
CPU Mark 22,117
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
8 GB / 128 GB, Intel N150
$449.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|128 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N150
$649.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N100
$249.90 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N95
$198.54 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 500 GB, Intel Core i3-13100
$659.00 (MSRP)
|Intel Core i3-13100
3.5
CPU Mark 14,115
|8 GB
|500 GB
|Intel UHD Graphics 730
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 PRO 8500GE
$949.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 PRO 8500GE
4.6
CPU Mark 21,452
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 740M
16 GB / 256 GB, Intel Core i5-13420H
$670.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
$429.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 6600H
4.3
CPU Mark 17,973
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 660M
8 GB / 256 GB, Intel N150
$499.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N150
$205.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
$1,819.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 258V
4.8
CPU Mark 18,888
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc 140V
$1,699.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 258V
4.8
CPU Mark 18,888
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc 140V
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 288V
$2,019.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 288V
4.8
CPU Mark 19,741
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc 140V
$1,299.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 226V
4.3
CPU Mark 17,961
|16 GB
|512 GB
|Intel Arc 130V
$1,179.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 226V
4.3
CPU Mark 17,961
|16 GB
|512 GB
|Intel Arc 130V
8 GB / 256 GB, Intel N95
$270.00 (MSRP)
|Intel N95
2.7
CPU Mark 5,278
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, Intel Core i5-13420H
$599.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron N5100
$399.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5100
2.5
CPU Mark 3,293
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$3,000.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 8060S
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 H 255
$589.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 5 340
$679.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 5 340
4.5
CPU Mark 19,650
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 840M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 7 350
$769.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 7 350
4.9
CPU Mark 25,009
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 860M
6 GB / 128 GB, Intel Celeron N4020C
$99.00 (MSRP)
|Intel Celeron N4020C
1.5
CPU Mark 1,535
|6 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics 600
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8845HS
$749.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.6
CPU Mark 28,251
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
Barebone, AMD Ryzen 7 H 255
$389.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|—
|—
|AMD Radeon 780M
4 GB / 128 GB, Intel N150
$389.99 (MSRP)
|Intel N150
1.7
CPU Mark 5,326
|4 GB
|128 GB
|Intel Graphics
32 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 7 265T
$2,531.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 265T
6.6
CPU Mark 37,471
|32 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 4Xe
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-14700T
$1,200.00 (MSRP)
|Intel Core i7-14700T
6.1
CPU Mark 30,808
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics 770
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$999.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.9
CPU Mark 28,923
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
8 GB / 512 GB, Intel N100
$219.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i7-14650HX
$860.00 (MSRP)
|Intel Core i7-14650HX
5.8
CPU Mark 33,226
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Celeron N5105
$549.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5105
3.0
CPU Mark 3,987
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 5 6600H
$550.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 6600H
4.3
CPU Mark 17,973
|16 GB
|500 GB
|AMD Radeon 660M
16 GB / 256 GB, Intel Core i5-14400T
$800.00 (MSRP)
|Intel Core i5-14400T
4.6
CPU Mark 20,396
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
12 GB / 256 GB, Intel Celeron N5105
$259.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5105
2.7
CPU Mark 3,987
|12 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 9 6900HX
$499.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
4.9
CPU Mark 24,009
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-12700H
$1,000.00 (MSRP)
|Intel Core i7-12700H
5.5
CPU Mark 24,903
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc A770M
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 4300U
$264.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
2.8
CPU Mark 7,344
|8 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Core i5-13420H
$500.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
3.9
CPU Mark 16,727
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI Max PRO 385
$2,000.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max PRO 385
5.9
CPU Mark 31,858
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 8050S
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 370
$1,299.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.3
CPU Mark 34,946
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-13700T
$1,239.00 (MSRP)
|Intel Core i7-13700T
5.7
CPU Mark 27,130
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics 770
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-1360P
$1,170.00 (MSRP)
|Intel Core i7-1360P
4.9
CPU Mark 18,213
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
$5,999.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 290HX Plus
8.4
CPU Mark 58,125
|64 GB
|2 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU
12 GB / 256 GB, Intel N100
$189.99 (MSRP)
|Intel N100
2.8
CPU Mark 5,305
|12 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB RAM, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$899.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|—
|AMD Radeon 890M
64 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 265T
$3,499.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 265T
6.7
CPU Mark 37,471
|64 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics 4Xe
Barebone, Intel Core Ultra 7 356H
$699.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 356H
5.9
CPU Mark 34,436
|—
|—
|Intel Arc graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 356H
$1,659.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 356H
5.9
CPU Mark 34,436
|16 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 356H
$1,879.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 356H
6.3
CPU Mark 34,436
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 7 356H
$1,999.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 356H
6.3
CPU Mark 34,436
|32 GB
|2 TB
|Intel Arc graphics
8 GB / 256 GB, Intel Core i5-13420H
$640.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
3.9
CPU Mark 16,727
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 7 256V
$1,349.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 256V
4.4
CPU Mark 19,458
|16 GB
|512 GB
|Intel Arc 140V
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI Max PRO 390
$2,699.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max PRO 390
7.0
CPU Mark 42,835
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 8050S
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8845HS
$999.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.6
CPU Mark 28,251
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 225
$1,200.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 225
5.3
CPU Mark 30,370
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 2Xe
16 GB / 256 GB, Intel Core Ultra 5 225T
$1,035.59 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 225T
5.0
CPU Mark 25,770
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics 2Xe
Barebone, Intel Core i5-8260U
$400.00 (MSRP)
|Intel Core i5-8260U
3.3
CPU Mark 7,127
|—
|—
|Intel UHD Graphics
4 GB / 128 GB, Intel Core i5-8260U
$490.00 (MSRP)
|Intel Core i5-8260U
2.0
CPU Mark 7,127
|4 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
Barebone, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$769.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.1
CPU Mark 37,267
|—
|—
|AMD Radeon 890M
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 235
$1,300.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 235
6.0
CPU Mark 36,452
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 3Xe
128 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$3,899.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
128 GB / 4 TB, NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
$5,999.00 (MSRP)
|NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
|—
|128 GB
|4 TB
|NVIDIA GB10 Blackwell GPU
8 GB / 256 GB, Intel Core i5-8260U
$560.00 (MSRP)
|Intel Core i5-8260U
2.9
CPU Mark 7,127
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
Barebone, AMD Ryzen 9 8945HS
$400.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.3
CPU Mark 29,126
|—
|—
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 7 265
$1,600.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 265
7.0
CPU Mark 48,260
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 4Xe
$540.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 225H
5.3
CPU Mark 27,972
|—
|—
|Intel Arc 130T
$412.49 (MSRP)
|Intel Core 3 100U
3.8
CPU Mark 12,246
|—
|—
|Intel UHD Graphics
Barebone, Intel Core Ultra 5 325
$559.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 325
4.3
CPU Mark 18,907
|—
|—
|Intel Graphics
Barebone, AMD Ryzen 7 H 255
$270.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|—
|—
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 8945HS
$1,049.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.7
CPU Mark 29,126
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 6800H
$699.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
5.2
CPU Mark 22,652
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
$329.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 PRO 8300GE
$819.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 PRO 8300GE
3.5
CPU Mark 14,341
|8 GB
|256 GB
|AMD Radeon 740M
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-12450H
$499.99 (MSRP)
|Intel Core i5-12450H
4.6
CPU Mark 15,836
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
$495.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.2
CPU Mark 51,284
|—
|—
|AMD Radeon 610M
Barebone, AMD Ryzen AI 9 HX 370
$899.90 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
5.9
CPU Mark 34,946
|—
|—
|AMD Radeon 890M
Barebone, Intel Core i9-13900H
$849.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900H
5.3
CPU Mark 26,991
|—
|—
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8700G
$909.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8700G
5.9
CPU Mark 31,462
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,630.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
128 GB / 8 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$4,999.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|8 TB
|AMD Radeon 8060S
$3,699.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900F
7.5
CPU Mark 48,036
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-12600H
$729.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
5.1
CPU Mark 20,350
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5700U
$329.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5700U
4.2
CPU Mark 15,343
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 5700U
$408.49 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5700U
4.6
CPU Mark 15,343
|32 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 4300U
$238.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
3.2
CPU Mark 7,344
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 3 4300U
$279.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
3.2
CPU Mark 7,344
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen Embedded R2544
$319.98 (MSRP)
|AMD Ryzen Embedded R2544
3.4
CPU Mark 7,697
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen Embedded R2544
$339.00 (MSRP)
|AMD Ryzen Embedded R2544
3.4
CPU Mark 7,697
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen Embedded R2544
$323.98 (MSRP)
|AMD Ryzen Embedded R2544
3.4
CPU Mark 7,697
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core 5 320
$600.00 (MSRP)
|Intel Core 5 320
4.0
CPU Mark 15,421
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HK
$1,199.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HK
5.7
CPU Mark 26,664
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc A770
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-14500HX
$459.00 (MSRP)
|Intel Core i5-14500HX
5.4
CPU Mark 28,554
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-14500HX
$579.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500HX
5.8
CPU Mark 28,554
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-14650HX
$699.00 (MSRP)
|Intel Core i7-14650HX
6.2
CPU Mark 33,226
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-14900HX
$749.00 (MSRP)
|Intel Core i9-14900HX
7.1
CPU Mark 43,510
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 370
$1,399.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.3
CPU Mark 34,946
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
16 GB / 1 TB, Intel N150
$269.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N150
$259.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N97
$219.00 (MSRP)
|Intel N97
3.1
CPU Mark 5,800
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N150
$169.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
16 GB / 256 GB, Intel N150
$209.98 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|256 GB
|Intel Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N95
$150.00 (MSRP)
|Intel N95
2.7
CPU Mark 5,278
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$470.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.7
CPU Mark 16,835
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7730U
$550.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.7
CPU Mark 16,835
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7430U
$359.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 5825U
$460.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5825U
4.8
CPU Mark 17,756
|32 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 H 255
$799.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
Barebone, AMD Ryzen 7 H 255
$459.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.2
CPU Mark 28,290
|—
|—
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 226V
$1,249.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 226V
4.3
CPU Mark 17,961
|16 GB
|512 GB
|Intel Arc 130V
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
$649.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
5.5
CPU Mark 28,542
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
24 GB RAM, AMD Ryzen 7 PRO 6850H
$369.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 6850H
5.1
CPU Mark 23,334
|24 GB
|—
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$1,099.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
128 GB / 1 TB, NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
$5,999.00 (MSRP)
|NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
|—
|128 GB
|1 TB
|NVIDIA GB10 Blackwell GPU
128 GB / 2 TB, NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
$6,999.00 (MSRP)
|NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
|—
|128 GB
|2 TB
|NVIDIA GB10 Blackwell GPU
16 GB / 512 GB, Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100
$1,349.99 (MSRP)
|Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100
6.1
CPU Mark 37,816
|16 GB
|512 GB
|—
16 GB / 512 GB, Intel N150
$570.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 7 155H
$882.49 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 155H
5.1
CPU Mark 24,406
|16 GB
|512 GB
|Intel Arc graphics
Barebone, Intel Core Ultra 9 285H
$830.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
5.8
CPU Mark 34,207
|—
|—
|Intel Arc 140T
$369.03 (MSRP)
|Intel Core 3 100U
3.8
CPU Mark 12,246
|—
|—
|Intel UHD Graphics
Barebone, Intel Core 5 210H
$631.72 (MSRP)
|Intel Core 5 210H
4.4
CPU Mark 17,947
|—
|—
|Intel UHD Graphics
$615.99 (MSRP)
|Intel Core 7 240H
4.9
CPU Mark 23,951
|—
|—
|Intel UHD Graphics
32 GB / 512 GB, Intel Core Ultra X9 378H
$2,749.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra X9 378H
6.2
CPU Mark 33,002
|32 GB
|512 GB
|Intel Arc B390
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5825U
$449.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5825U
4.8
CPU Mark 17,756
|32 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 5825U
$519.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5825U
4.8
CPU Mark 17,756
|32 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N150
$229.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB / 512 GB, Intel Core 3 304
$699.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
4.1
CPU Mark 12,261
|32 GB
|512 GB
|Intel Graphics
$499.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|500 GB
|Intel UHD Graphics
24 GB / 1 TB, Intel Core i5-13500H
$659.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13500H
5.0
CPU Mark 20,889
|24 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
24 GB / 500 GB, Intel Core i5-13500H
$750.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13500H
5.0
CPU Mark 20,889
|24 GB
|500 GB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5825U
$359.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5825U
4.4
CPU Mark 17,756
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
8 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 PRO 5650U
$299.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 PRO 5650U
3.6
CPU Mark 13,794
|8 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 PRO 5650U
$319.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 PRO 5650U
4.0
CPU Mark 13,794
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5825U
$399.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5825U
4.8
CPU Mark 17,756
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 6900HX
$499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
5.1
CPU Mark 24,009
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
24 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7735HS
$329.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.0
CPU Mark 22,117
|24 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 6600H
$349.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 6600H
4.3
CPU Mark 17,973
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 660M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 6900HX
$519.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
5.3
CPU Mark 24,009
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7735HS
$469.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.0
CPU Mark 22,117
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 9 6900HX
$479.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
5.3
CPU Mark 24,009
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 6800H
$439.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
5.2
CPU Mark 22,652
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
$449.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735U
4.8
CPU Mark 20,093
|24 GB
|500 GB
|AMD Radeon 680M
$489.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735U
4.8
CPU Mark 20,093
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$1,069.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.9
CPU Mark 28,923
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 155H
$969.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 155H
5.5
CPU Mark 24,406
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
96 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$1,449.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.4
CPU Mark 34,207
|96 GB
|2 TB
|Intel Arc graphics
12 GB / 64 GB, Intel N150
$269.00 (MSRP)
|Intel N150
2.8
CPU Mark 5,326
|12 GB
|64 GB
|Intel Graphics
12 GB / 2 TB, Intel N150
$369.00 (MSRP)
|Intel N150
2.8
CPU Mark 5,326
|12 GB
|2 TB
|Intel Graphics
16 GB / 64 GB, Intel N150
$259.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|64 GB
|Intel Graphics
$509.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
12 GB / 1 TB, Intel N95
$399.00 (MSRP)
|Intel N95
2.8
CPU Mark 5,278
|12 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
$525.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N100
$179.00 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, Intel N100
$249.00 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N95
$239.00 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 500 GB, Intel N95
$239.00 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|500 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, Intel N150
$450.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 125H
$649.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125H
5.1
CPU Mark 19,903
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
$1,339.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.5
CPU Mark 37,267
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
$1,599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.6
CPU Mark 37,267
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 3750H
$499.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 3750H
3.4
CPU Mark 7,902
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 10 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 5500U
$289.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5500U
3.9
CPU Mark 12,568
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 5800H
$499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5800H
5.0
CPU Mark 20,423
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5800H
$479.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5800H
5.0
CPU Mark 20,423
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 5800H
$459.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5800H
4.6
CPU Mark 20,423
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5800H
$439.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5800H
4.6
CPU Mark 20,423
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
8 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 5560U
$309.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5560U
3.7
CPU Mark 15,177
|8 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 5700U
$449.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5700U
4.6
CPU Mark 15,343
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 5560U
$339.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5560U
4.1
CPU Mark 15,177
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5700U
$369.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5700U
4.2
CPU Mark 15,343
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 5560U
$369.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5560U
4.1
CPU Mark 15,177
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5700U
$399.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5700U
4.6
CPU Mark 15,343
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 5625U
$419.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5625U
4.1
CPU Mark 14,261
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5700U
$329.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5700U
4.2
CPU Mark 15,343
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 5700U
$369.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5700U
4.2
CPU Mark 15,343
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 5700U
$399.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5700U
4.6
CPU Mark 15,343
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 PRO 5850U
$395.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 5850U
4.7
CPU Mark 16,297
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 PRO 5850U
$439.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 5850U
4.7
CPU Mark 16,297
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 PRO 5850U
$299.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 5850U
4.3
CPU Mark 16,297
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 5825U
$349.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5825U
4.4
CPU Mark 17,756
|16 GB
|500 GB
|AMD Radeon Graphics
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.5
CPU Mark 28,483
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$679.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 7 H 350
$1,369.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 7 H 350
5.6
CPU Mark 26,236
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 860M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 260
$1,239.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 260
5.7
CPU Mark 27,924
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
$1,149.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.3
CPU Mark 34,946
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
$1,149.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.3
CPU Mark 34,946
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 3300U
$429.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 3300U
2.7
CPU Mark 5,600
|8 GB
|256 GB
|Radeon Vega 6 Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron 5205U
$144.99 (MSRP)
|Intel Celeron 5205U
2.2
CPU Mark 1,429
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron N5095
$159.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5095
2.6
CPU Mark 4,004
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
12 GB / 512 GB, Intel N95
$265.99 (MSRP)
|Intel N95
2.8
CPU Mark 5,278
|12 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-1030NG7
$239.99 (MSRP)
|Intel Core i5-1030NG7
3.2
CPU Mark 5,606
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Plus Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i7-1060NG7
$379.99 (MSRP)
|Intel Core i7-1060NG7
3.3
CPU Mark 6,451
|16 GB
|1 TB
|Intel Iris Plus Graphics
96 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$2,399.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|96 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
$449.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 6900HX
$449.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
5.3
CPU Mark 24,009
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900H
$679.99 (MSRP)
|Intel Core i9-13900H
5.7
CPU Mark 26,991
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-13500T
$869.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13500T
4.9
CPU Mark 22,401
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 770
16 GB / 256 GB, Intel Core i5-14500T
$779.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500T
4.9
CPU Mark 22,840
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i5-14500T
$949.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500T
4.9
CPU Mark 22,840
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-14500T
$1,099.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500T
5.4
CPU Mark 22,840
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 2 TB, Intel Core i5-14500T
$1,299.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500T
5.4
CPU Mark 22,840
|32 GB
|2 TB
|Intel UHD Graphics
64 GB / 2 TB, Intel Core i5-14500T
$1,699.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500T
5.5
CPU Mark 22,840
|64 GB
|2 TB
|Intel UHD Graphics
12 GB / 1 TB, Intel N95
$339.99 (MSRP)
|Intel N95
2.8
CPU Mark 5,278
|12 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel N95
$299.99 (MSRP)
|Intel N95
3.5
CPU Mark 5,278
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
$349.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 6600H
4.3
CPU Mark 17,973
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 660M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7530U
$499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7530U
4.1
CPU Mark 14,848
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7430U
$449.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7430U
$499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 7330U
$449.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 7330U
3.6
CPU Mark 9,970
|16 GB
|256 GB
|Radeon Vega 6 Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5800H
$499.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5800H
5.0
CPU Mark 20,423
|32 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5825U
$449.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5825U
4.4
CPU Mark 17,756
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$549.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.3
CPU Mark 16,835
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 6800H
$499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
4.8
CPU Mark 22,652
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 6800H
$579.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
5.2
CPU Mark 22,652
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 7940HS
$799.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 7940HS
5.3
CPU Mark 29,700
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 8945HS
$1,199.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.7
CPU Mark 29,126
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 8945HS
$1,039.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.7
CPU Mark 29,126
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8845HS
$839.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.6
CPU Mark 28,251
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$789.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.6
CPU Mark 28,483
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 370
$1,499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.3
CPU Mark 34,946
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 890M
$2,499.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 388
6.1
CPU Mark 32,820
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 8060S
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 7 155H
$799.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 155H
5.5
CPU Mark 24,406
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$1,199.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.9
CPU Mark 28,923
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$1,149.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.3
CPU Mark 34,207
|32 GB
|2 TB
|Intel Arc graphics
16 GB / 512 GB, Intel N150
$499.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-11390H
$599.00 (MSRP)
|Intel Core i7-11390H
4.0
CPU Mark 9,709
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 2 TB, Intel Core i7-11390H
$649.00 (MSRP)
|Intel Core i7-11390H
4.0
CPU Mark 9,709
|32 GB
|2 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i7-11390H
$449.99 (MSRP)
|Intel Core i7-11390H
3.5
CPU Mark 9,709
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-12450H
$449.00 (MSRP)
|Intel Core i5-12450H
4.2
CPU Mark 15,836
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-12650H
$619.99 (MSRP)
|Intel Core i7-12650H
5.1
CPU Mark 21,203
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-12900H
$649.00 (MSRP)
|Intel Core i9-12900H
5.6
CPU Mark 26,523
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i7-1280P
$599.00 (MSRP)
|Intel Core i7-1280P
4.7
CPU Mark 19,902
|16 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-13500H
$559.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13500H
4.7
CPU Mark 20,889
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 2 TB, Intel Core i9-13900H
$849.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900H
5.7
CPU Mark 26,991
|32 GB
|2 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-13700H
$779.00 (MSRP)
|Intel Core i7-13700H
5.6
CPU Mark 25,783
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HK
$699.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HK
5.2
CPU Mark 26,664
|16 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-13900HK
$649.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HK
5.7
CPU Mark 26,664
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 125H
$899.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125H
5.1
CPU Mark 19,903
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 9 185H
$1,159.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 185H
5.9
CPU Mark 28,923
|32 GB
|2 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-12900H
$699.00 (MSRP)
|Intel Core i9-12900H
5.6
CPU Mark 26,523
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-12650H
$599.00 (MSRP)
|Intel Core i7-12650H
5.1
CPU Mark 21,203
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 3550H
$210.98 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3550H
3.4
CPU Mark 7,598
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 3550H
$239.98 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3550H
3.4
CPU Mark 7,598
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 3550H
$319.98 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3550H
3.8
CPU Mark 7,598
|32 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7430U
$449.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7430U
$499.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.5
CPU Mark 15,028
|32 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 6600H
$479.98 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 6600H
4.8
CPU Mark 17,973
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 660M
8 GB / 256 GB, AMD Ryzen 5 3501U
$329.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3501U
2.9
CPU Mark 6,659
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8845HS
$829.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.7
CPU Mark 28,251
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
96 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$2,199.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.4
CPU Mark 34,207
|96 GB
|2 TB
|Intel Arc 140T
64 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 9 285H
$1,069.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285H
6.4
CPU Mark 34,207
|64 GB
|2 TB
|Intel Arc 140T
96 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$2,800.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|96 GB
|1 TB
|AMD Radeon 8060S
96 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$3,000.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|96 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
128 GB / 4 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$3,999.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|4 TB
|AMD Radeon 8060S
192 GB / 4 TB, AMD Ryzen AI Max+ PRO 495
$7,099.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ PRO 495
8.3
CPU Mark 57,653
|192 GB
|4 TB
|AMD Radeon 8065S
Barebone, AMD Ryzen 5 3500U
$169.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|—
|—
|Radeon RX Vega8 Graphics
$329.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N150
$229.99 (MSRP)
|Intel N150
2.7
CPU Mark 5,326
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
16 GB / 1 TB, Intel N150
$379.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7735HS
$619.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.1
CPU Mark 22,117
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7735HS
$659.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.1
CPU Mark 22,117
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 7 258V
$1,099.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 258V
4.8
CPU Mark 18,888
|32 GB
|2 TB
|Intel Arc 140V
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 9955HX
$2,199.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX
8.0
CPU Mark 56,349
|32 GB
|1 TB
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB
8 GB / 128 GB, Intel Celeron N5105
$129.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5105
2.6
CPU Mark 3,987
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 512 GB, Intel N100
$229.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
$179.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
$179.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N95
$339.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 8945HS
$1,099.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.7
CPU Mark 29,126
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 125U
$599.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125U
4.4
CPU Mark 16,650
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
32 GB / 2 TB, Intel Core i7-13620H
$679.99 (MSRP)
|Intel Core i7-13620H
5.2
CPU Mark 23,137
|32 GB
|2 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-13620H
$629.98 (MSRP)
|Intel Core i7-13620H
5.2
CPU Mark 23,137
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
Barebone, Intel Core i7-13620H
$529.99 (MSRP)
|Intel Core i7-13620H
4.8
CPU Mark 23,137
|—
|—
|Intel UHD Graphics
Barebone, Intel Core i7-1185G7
$279.99 (MSRP)
|Intel Core i7-1185G7
3.6
CPU Mark 9,855
|—
|—
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-1185G7
$579.99 (MSRP)
|Intel Core i7-1185G7
4.0
CPU Mark 9,855
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i7-11390H
$599.99 (MSRP)
|Intel Core i7-11390H
3.5
CPU Mark 9,709
|16 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-11390H
$639.99 (MSRP)
|Intel Core i7-11390H
4.0
CPU Mark 9,709
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
Barebone, Intel Core i7-11390H
$359.99 (MSRP)
|Intel Core i7-11390H
3.5
CPU Mark 9,709
|—
|—
|Intel Iris Xe Graphics
Barebone, Intel Core i5-13500H
$329.99 (MSRP)
|Intel Core i5-13500H
4.7
CPU Mark 20,889
|—
|—
|Intel Iris Xe Graphics
$499.99 (MSRP)
|Intel Core i5-12450H
4.6
CPU Mark 15,836
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
$499.99 (MSRP)
|Intel Core i5-12450H
4.6
CPU Mark 15,836
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-12450H
$399.99 (MSRP)
|Intel Core i5-12450H
4.2
CPU Mark 15,836
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-12900HK
$589.99 (MSRP)
|Intel Core i9-12900HK
5.5
CPU Mark 24,922
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 7730U
$599.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.7
CPU Mark 16,835
|32 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7730U
$559.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7730U
4.7
CPU Mark 16,835
|32 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 3 5400U
$429.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5400U
3.6
CPU Mark 10,695
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
Barebone, AMD Ryzen 3 5400U
$269.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 5400U
3.6
CPU Mark 10,695
|—
|—
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i9-14900T
$1,349.00 (MSRP)
|Intel Core i9-14900T
6.1
CPU Mark 35,809
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 770
16 GB / 1 TB, Intel Core i9-14900T
$1,419.00 (MSRP)
|Intel Core i9-14900T
6.1
CPU Mark 35,809
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics 770
16 GB / 256 GB, Intel Core Ultra 5 235T
$1,568.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 235T
5.5
CPU Mark 30,770
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics 3Xe
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 235T
$1,619.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 235T
5.5
CPU Mark 30,770
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 3Xe
32 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 235T
$2,202.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 235T
5.9
CPU Mark 30,770
|32 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 3Xe
16 GB / 256 GB, Intel Core Ultra 7 265T
$1,783.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 265T
6.1
CPU Mark 37,471
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics 4Xe
8 GB / 128 GB, Intel Core 3 304
$589.99 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.2
CPU Mark 12,261
|8 GB
|128 GB
|Intel Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Core 3 304
$659.99 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.2
CPU Mark 12,261
|8 GB
|256 GB
|Intel Graphics
8 GB / 512 GB, Intel Core 5 315
$869.99 (MSRP)
|Intel Core 5 315
3.4
CPU Mark 14,056
|8 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 256 GB, Intel Core 5 320
$859.99 (MSRP)
|Intel Core 5 320
4.0
CPU Mark 15,421
|16 GB
|256 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 325
$1,269.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 325
4.3
CPU Mark 18,907
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 7 356H
$1,509.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 356H
5.9
CPU Mark 34,436
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-14500T
$799.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500T
4.9
CPU Mark 22,840
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 770
16 GB / 1 TB, Intel Core i5-14500T
$1,079.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500T
4.9
CPU Mark 22,840
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics 770
32 GB / 512 GB, Intel Core i5-14500T
$1,019.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500T
5.4
CPU Mark 22,840
|32 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics 770
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-14500T
$1,229.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14500T
5.4
CPU Mark 22,840
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics 770
16 GB / 256 GB, Intel Core Ultra 5 235T
$1,379.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 235T
5.5
CPU Mark 30,770
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics 3Xe
128 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$4,999.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|2 TB
|AMD Radeon 8060S
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-1165G7
$739.00 (MSRP)
|Intel Core i7-1165G7
4.0
CPU Mark 9,722
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i7-12700H
$1,649.99 (MSRP)
|Intel Core i7-12700H
5.1
CPU Mark 24,903
|16 GB
|1 TB
|Intel Arc A770M
Barebone, Intel Core i7-12700H
$1,180.00 (MSRP)
|Intel Core i7-12700H
5.1
CPU Mark 24,903
|—
|—
|Intel Arc A770M
8 GB / 256 GB, Intel N95
$249.99 (MSRP)
|Intel N95
2.7
CPU Mark 5,278
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N95
$269.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, Intel N95
$299.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N97
$299.99 (MSRP)
|Intel N97
3.1
CPU Mark 5,800
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N100
$299.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, Intel N100
$279.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 5500U
$299.95 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 5500U
3.9
CPU Mark 12,568
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$759.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.6
CPU Mark 28,483
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 9 6900HX
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
4.9
CPU Mark 24,009
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
$399.95 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 5875U
4.3
CPU Mark 16,294
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
$369.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 PRO 5875U
4.3
CPU Mark 16,294
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 5825U
$379.93 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 5825U
4.8
CPU Mark 17,756
|32 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7430U
$339.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.5
CPU Mark 15,028
|32 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7430U
$349.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7430U
4.1
CPU Mark 15,028
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega 7 Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N97
$299.97 (MSRP)
|Intel N97
3.1
CPU Mark 5,800
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N150
$459.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 1 TB, Intel N150
$256.49 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
16 GB / 256 GB, Intel N97
$251.99 (MSRP)
|Intel N97
3.1
CPU Mark 5,800
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N150
$289.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 1 TB, Intel N150
$339.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|1 TB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 3500U
$239.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 3500U
$369.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3500U
3.3
CPU Mark 6,757
|16 GB
|1 TB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N95
$299.95 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, Intel N95
$329.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N97
$219.99 (MSRP)
|Intel N97
3.1
CPU Mark 5,800
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N97
$179.99 (MSRP)
|Intel N97
2.7
CPU Mark 5,800
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 6800H
$359.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
4.8
CPU Mark 22,652
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 6800H
$409.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
5.2
CPU Mark 22,652
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 6800H
$439.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
5.2
CPU Mark 22,652
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
24 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 7735HS
$559.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.0
CPU Mark 22,117
|24 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-11900H
$799.99 (MSRP)
|Intel Core i9-11900H
4.9
CPU Mark 19,671
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-13620H
$819.99 (MSRP)
|Intel Core i7-13620H
5.2
CPU Mark 23,137
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-14450HX
$829.99 (MSRP)
|Intel Core i5-14450HX
5.3
CPU Mark 23,582
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i7-14650HX
$959.99 (MSRP)
|Intel Core i7-14650HX
6.2
CPU Mark 33,226
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-14900HX
$1,099.99 (MSRP)
|Intel Core i9-14900HX
7.1
CPU Mark 43,510
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen Embedded R2544
$399.99 (MSRP)
|AMD Ryzen Embedded R2544
3.4
CPU Mark 7,697
|16 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen Embedded R2544
$499.99 (MSRP)
|AMD Ryzen Embedded R2544
3.4
CPU Mark 7,697
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 4300U
$359.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
3.2
CPU Mark 7,344
|16 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 3 4300U
$499.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
3.2
CPU Mark 7,344
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 3 4300U
$379.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 4300U
3.2
CPU Mark 7,344
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
16 GB / 256 GB, AMD Ryzen 3 7330U
$349.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 3 7330U
3.6
CPU Mark 9,970
|16 GB
|256 GB
|AMD Radeon Graphics
$599.99 (MSRP)
|Intel Core i5-12600H
4.7
CPU Mark 20,350
|16 GB
|512 GB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen Embedded R2544
$309.00 (MSRP)
|AMD Ryzen Embedded R2544
3.4
CPU Mark 7,697
|16 GB
|512 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
32 GB / 512 GB, Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100
$1,495.99 (MSRP)
|Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100
5.0
CPU Mark 21,339
|32 GB
|512 GB
|—
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-14400T
$869.95 (MSRP)
|Intel Core i5-14400T
5.0
CPU Mark 20,396
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 PRO 8500GE
$1,132.90 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 PRO 8500GE
5.0
CPU Mark 21,452
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 740M
16 GB / 1 TB, Intel Core i5-13420H
$679.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.3
CPU Mark 16,727
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i5-13420H
$779.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13420H
4.7
CPU Mark 16,727
|32 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, Intel Core 5 210H
$730.00 (MSRP)
|Intel Core 5 210H
4.4
CPU Mark 17,947
|16 GB
|256 GB
|Intel Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core Ultra 5 325
$999.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 325
4.3
CPU Mark 18,907
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra X7 358H
$1,869.99 (MSRP)
|Intel Core Ultra X7 358H
6.2
CPU Mark 33,591
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc B390
8 GB / 128 GB, Intel Celeron N4000
$119.00 (MSRP)
|Intel Celeron N4000
2.2
CPU Mark 1,434
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics 600
16 GB / 256 GB, Apple M4
$599.00 (MSRP)
|Apple M4
4.8
CPU Mark 23,565
|16 GB
|256 GB
|M4 10-Core GPU
16 GB / 512 GB, Apple M4
$799.99 (MSRP)
|Apple M4
4.8
CPU Mark 23,565
|16 GB
|512 GB
|M4 10-Core GPU
24 GB / 512 GB, Apple M4 Pro
$1,399.99 (MSRP)
|Apple M4 Pro
5.9
CPU Mark 32,723
|24 GB
|512 GB
|M4 16-Core GPU
96 GB / 1 TB, Apple M5 Ultra
$5,499.00 (MSRP)
|Apple M5 Ultra
9.7
CPU Mark 75,011
|96 GB
|1 TB
|M5 Ultra 64-Core GPU
8 GB / 256 GB, Intel N95
$229.99 (MSRP)
|Intel N95
2.7
CPU Mark 5,278
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 512 GB, Intel N95
$329.99 (MSRP)
|Intel N95
3.5
CPU Mark 5,278
|32 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N95
$269.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
32 GB / 512 GB, Intel N100
$319.99 (MSRP)
|Intel N100
3.5
CPU Mark 5,305
|32 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Core i5-12450H
$399.99 (MSRP)
|Intel Core i5-12450H
4.2
CPU Mark 15,836
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 128 GB, Intel Celeron N5105
$189.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5105
2.6
CPU Mark 3,987
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron N5105
$199.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5105
2.6
CPU Mark 3,987
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron J4125
$189.99 (MSRP)
|Intel Celeron J4125
2.5
CPU Mark 2,927
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 128 GB, Intel Celeron J4125
$179.99 (MSRP)
|Intel Celeron J4125
2.5
CPU Mark 2,927
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 128 GB, Intel Celeron J4125
$239.99 (MSRP)
|Intel Celeron J4125
2.5
CPU Mark 2,927
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron J4125
$259.99 (MSRP)
|Intel Celeron J4125
2.5
CPU Mark 2,927
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
4 GB / 64 GB, Intel Celeron J4125
$159.99 (MSRP)
|Intel Celeron J4125
1.5
CPU Mark 2,927
|4 GB
|64 GB
|Intel UHD Graphics
4 GB / 128 GB, Intel Celeron N4000
$119.99 (MSRP)
|Intel Celeron N4000
1.3
CPU Mark 1,434
|4 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, Intel N100
$259.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
$609.99 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|512 GB
|Intel Graphics
4 GB / 128 GB, Intel N100
$379.99 (MSRP)
|Intel N100
1.7
CPU Mark 5,305
|4 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 128 GB, Intel N100
$409.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N100
$429.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N100
$579.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 128 GB, Intel Celeron N5100
$369.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5100
2.5
CPU Mark 3,293
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Celeron N5100
$499.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5100
2.9
CPU Mark 3,293
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
4 GB / 128 GB, Intel Celeron N5100
$339.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5100
1.5
CPU Mark 3,293
|4 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
4 GB / 128 GB, Intel Celeron N5105
$349.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5105
1.6
CPU Mark 3,987
|4 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel Celeron N5105
$409.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5105
2.6
CPU Mark 3,987
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel Celeron N5105
$419.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5105
3.0
CPU Mark 3,987
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
4 GB / 128 GB, Intel Celeron N5100
$280.00 (MSRP)
|Intel Celeron N5100
1.5
CPU Mark 3,293
|4 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
$1,639.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.6
CPU Mark 51,284
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon RX 9060 XT
$1,119.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.2
CPU Mark 51,284
|—
|—
|AMD Radeon RX 9060 XT
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 H 255
$869.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$1,359.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.7
CPU Mark 28,290
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
96 GB / 2 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 370
$1,449.90 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.4
CPU Mark 34,946
|96 GB
|2 TB
|AMD Radeon 890M
Barebone, AMD Ryzen 9 8945HX
$1,299.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.2
CPU Mark 51,284
|—
|—
|NVIDIA GeForce RTX 5060
Barebone, Intel Core i9-13900HX
$399.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.5
CPU Mark 41,328
|—
|—
|Intel UHD Graphics
16 GB / 500 GB, Intel Core i9-13900HX
$599.00 (MSRP)
|Intel Core i9-13900HX
6.5
CPU Mark 41,328
|16 GB
|500 GB
|Intel UHD Graphics
Barebone, Intel Core Ultra 5 125U
$303.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125U
4.4
CPU Mark 16,650
|—
|—
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 125U
$839.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125U
4.8
CPU Mark 16,650
|32 GB
|1 TB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 5 125H
$799.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125H
5.1
CPU Mark 19,903
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
Barebone, Intel Core Ultra 5 125H
$367.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 125H
4.7
CPU Mark 19,903
|—
|—
|Intel Arc graphics
Barebone, Intel Core 3 304
$263.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.6
CPU Mark 12,261
|—
|—
|Intel Graphics
16 GB / 500 GB, Intel Core 3 304
$559.00 (MSRP)
|Intel Core 3 304
3.6
CPU Mark 12,261
|16 GB
|500 GB
|Intel Graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core i9-12900H
$1,399.00 (MSRP)
|Intel Core i9-12900H
5.6
CPU Mark 26,523
|32 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
192 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 9 285HX
$2,999.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 285HX
8.2
CPU Mark 56,262
|192 GB
|2 TB
|Intel Arc graphics
32 GB / 1 TB, Intel Core Ultra 9 275HX
$1,239.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 275HX
8.0
CPU Mark 55,679
|32 GB
|1 TB
|Intel Arc graphics
Barebone, Intel Core Ultra 9 275HX
$839.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 275HX
7.6
CPU Mark 55,679
|—
|—
|Intel Arc graphics
64 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 5 336H
$2,199.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 5 336H
5.8
CPU Mark 27,870
|64 GB
|2 TB
|Intel Graphics
64 GB / 2 TB, Intel Core Ultra 9 386H
$2,499.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 9 386H
6.6
CPU Mark 36,227
|64 GB
|2 TB
|Intel Graphics
Barebone, AMD Ryzen 7 8700G
$527.90 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8700G
5.4
CPU Mark 31,462
|—
|—
|AMD Radeon 780M
64 GB / 2 TB, AMD Ryzen 7 8700G
$1,050.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8700G
6.0
CPU Mark 31,462
|64 GB
|2 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 9950X
$1,000.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9950X
8.8
CPU Mark 65,692
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon Graphics
64 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 9950X
$1,143.90 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9950X
8.9
CPU Mark 65,692
|64 GB
|2 TB
|AMD Radeon Graphics
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 9955HX
$1,783.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX
8.2
CPU Mark 56,349
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 610M
96 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 9955HX
$2,159.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 9955HX
8.2
CPU Mark 56,349
|96 GB
|2 TB
|AMD Radeon 610M
32 GB / 2 TB, AMD Ryzen 9 8945HX
$1,300.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HX
7.6
CPU Mark 51,284
|32 GB
|2 TB
|AMD Radeon 610M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 8945HS
$1,819.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 8945HS
5.8
CPU Mark 29,126
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 6800H
$335.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 6800H
4.8
CPU Mark 22,652
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 9 6900HX
$600.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
5.3
CPU Mark 24,009
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 680M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 6900HX
$680.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 6900HX
5.3
CPU Mark 24,009
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen Z1
$535.00 (MSRP)
|AMD Ryzen Z1
4.4
CPU Mark 18,258
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 740M
Barebone, AMD Ryzen 7 8845HS
$351.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8845HS
5.2
CPU Mark 28,251
|—
|—
|AMD Radeon 780M
Barebone, AMD Ryzen 9 7940HS
$619.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 7940HS
5.3
CPU Mark 29,700
|—
|—
|AMD Radeon 780M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen 9 7940HS
$899.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 9 7940HS
5.9
CPU Mark 29,700
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 H 255
$839.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$929.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.6
CPU Mark 28,290
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
64 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$739.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.7
CPU Mark 28,290
|64 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, Intel N200
$239.99 (MSRP)
|Intel N200
3.0
CPU Mark 4,529
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, Intel N200
$199.99 (MSRP)
|Intel N200
3.0
CPU Mark 4,529
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 500 GB, Intel N100
$429.00 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|500 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, Intel N100
$379.00 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
12 GB / 512 GB, Intel N100
$159.99 (MSRP)
|Intel N100
2.8
CPU Mark 5,305
|12 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
12 GB / 512 GB, Intel N150
$409.00 (MSRP)
|Intel N150
2.8
CPU Mark 5,326
|12 GB
|512 GB
|Intel Graphics
16 GB / 1 TB, Intel Core i5-1340P
$549.99 (MSRP)
|Intel Core i5-1340P
4.5
CPU Mark 18,284
|16 GB
|1 TB
|Intel Iris Xe Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N100
$169.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N100
$149.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 500 GB, Intel N150
$539.00 (MSRP)
|Intel N150
3.1
CPU Mark 5,326
|16 GB
|500 GB
|Intel Graphics
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 365
$829.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 365
5.4
CPU Mark 30,345
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 880M
16 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 470
$949.00 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
6.1
CPU Mark 37,267
|16 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
Barebone, Intel Core Ultra 7 355
$639.00 (MSRP)
|Intel Core Ultra 7 355
4.4
CPU Mark 20,189
|—
|—
|Intel Graphics
128 GB / 1 TB, NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
$2,999.00 (MSRP)
|NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
|—
|128 GB
|1 TB
|NVIDIA GB10 Blackwell GPU
8 GB / 500 GB, Intel Core i5-13400
$699.00 (MSRP)
|Intel Core i5-13400
4.5
CPU Mark 23,902
|8 GB
|500 GB
|Intel UHD Graphics 730
8 GB / 500 GB, Intel Core i7-13700
$809.00 (MSRP)
|Intel Core i7-13700
5.6
CPU Mark 35,813
|8 GB
|500 GB
|Intel UHD Graphics 770
4 GB / 128 GB, Intel N100
$129.99 (MSRP)
|Intel N100
1.7
CPU Mark 5,305
|4 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 128 GB, Intel N100
$149.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|128 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N100
$169.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 1 TB, Intel N100
$229.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 256 GB, Intel N100
$199.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N100
$239.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 1 TB, Intel N100
$199.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|1 TB
|Intel UHD Graphics
128 GB / 4 TB, AMD Ryzen AI Max+ 395
$4,699.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI Max+ 395
8.0
CPU Mark 54,687
|128 GB
|4 TB
|AMD Radeon 8060S
$299.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 3501U
2.9
CPU Mark 6,659
|8 GB
|256 GB
|Radeon RX Vega8 Graphics
24 GB / 1 TB, AMD Ryzen AI 9 HX 370
$1,199.99 (MSRP)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
6.1
CPU Mark 34,946
|24 GB
|1 TB
|AMD Radeon 890M
8 GB / 256 GB, Intel Celeron N5095
$149.99 (MSRP)
|Intel Celeron N5095
2.6
CPU Mark 4,004
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N100
$199.00 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N100
$169.00 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 5 7640HS
$419.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7640HS
4.7
CPU Mark 22,659
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 760M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 5 7640HS
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 5 7640HS
5.1
CPU Mark 22,659
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 760M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.6
CPU Mark 28,483
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.6
CPU Mark 28,483
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
64 GB / 2 TB, AMD Ryzen 7 H 255
$909.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 H 255
5.7
CPU Mark 28,290
|64 GB
|2 TB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 1 TB, AMD Ryzen 7 8745HS
$649.99 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.6
CPU Mark 28,483
|32 GB
|1 TB
|AMD Radeon 780M
16 GB / 512 GB, AMD Ryzen 7 8745HS
$599.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 8745HS
5.2
CPU Mark 28,483
|16 GB
|512 GB
|AMD Radeon 780M
32 GB / 500 GB, AMD Ryzen 7 7735HS
$600.00 (MSRP)
|AMD Ryzen 7 7735HS
5.1
CPU Mark 22,117
|32 GB
|500 GB
|AMD Radeon 680M
16 GB / 512 GB, Intel N100
$179.99 (MSRP)
|Intel N100
3.1
CPU Mark 5,305
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
8 GB / 256 GB, Intel N100
$149.99 (MSRP)
|Intel N100
2.7
CPU Mark 5,305
|8 GB
|256 GB
|Intel UHD Graphics
16 GB / 512 GB, Intel N95
$185.99 (MSRP)
|Intel N95
3.1
CPU Mark 5,278
|16 GB
|512 GB
|Intel UHD Graphics
Performance is a 0 to 10 score built from the processor's PassMark CPU Mark and the installed RAM (barebone kits are scored as 16 GB), with small weights for core and thread count. On most configurations the RAM counts for as much of the score as the CPU Mark, so the scale is compressed, and it does not measure graphics. The number under each score is the processor's CPU Mark; for processor benchmarks, see the mini PC processor pages and the price-performance index.
A quiet box with 16GB to 32GB of memory covers home and office work. Servers need more network ports, and local AI and gaming need stronger chips.
Product prices and availability are pulled from Amazon and Best Buy, are accurate only as of the date and time shown, and are subject to change. Retailer links appear under each row’s Buying options, in the side-by-side comparison, and on model pages. See our FTC Disclosure.
How to read the mini PC comparison chart
Type what you need into the box above the table in plain words, and the chart shows the closest matches as cards. The “RAM can be upgraded” chip leaves out models with soldered memory. Feature and port chips stack, so ticking “USB4 or Thunderbolt” and “2.5 GbE or faster” together leaves only models that have both.
Each configuration gets its own row, so a model sold with 16GB and 32GB appears twice. Performance is a 0 to 10 score from the processor’s PassMark CPU Mark and the installed RAM; the note under the table explains its limits. Price starts as the maker’s list price, marked MSRP, and changes to a current retailer price when one is available. Tick Compare on two to four rows to see their full specs side by side. Our mini PC deals page lists models priced below the maker’s own store or on sale at Best Buy, and the Black Friday mini PC guide explains how to judge a sale listing.
The “Wi-Fi 6E or 7” chip matches both standards, and “2.5 GbE or faster” includes 10GbE models. The RAM and storage chips are minimums, so “16 GB or more” also shows 32GB and 64GB configurations. Barebone rows ship without memory or storage, so a RAM or storage chip hides them, and their price leaves out parts you still have to buy. The Performance score treats a barebone row as if it had 16GB installed.
Which mini PC fits which buyer
Everyday desk and first mini PC
An Intel N100 or N150 box handles web browsing, office work, and streaming video. The Beelink Mini S12 Pro is a long-running example that draws 8 to 9 watts at idle in Notebookcheck’s testing. The N100 dates from early 2023, and Notebookcheck’s Allen Ngo found it is not fast next to entry-level Core i3 or Ryzen 3 chips. Beelink rates its memory at 16GB, and its Ethernet port runs at 1 Gbps. Intel’s newer Core 3 304 boxes have more than twice the N100’s CPU Mark for a higher price.
Beelink MINI S12 Pro
- +Idle draw under 10 watts
- +16GB and a 512GB SSD installed
- +dual HDMI
- +VESA mount included
- -2023-era N100 is slow for heavy work
- -memory rated to 16GB
- -Gigabit Ethernet
- -no USB-C
All-round home office
A Ryzen 7 8845HS machine is our pick for one box that covers office work, photo editing, and light gaming. The Beelink SER8 puts the 8845HS in an aluminum case with DDR5 in two slots, USB4, and 2.5GbE, and PC Perspective measured 32 dBA from about 18 inches away. TechRadar thought it about $50 overpriced. Buyers who want Intel’s newest chips can look at the ASUS NUC 16 Pro, whose top configuration carries Arc B390 graphics.
Beelink SER8
- +8-core Ryzen 7 8845HS
- +DDR5 up to 64GB in two slots
- +USB4
- +quiet under load
- -A single 2.5GbE port
- -high list price for an 8845HS box
Home server and homelab
A home server that runs Proxmox, many containers, and fast storage needs more ports than a desktop. The MINISFORUM MS-A2 has a 16-core Ryzen 9 9955HX, two 10G SFP+ ports, two 2.5GbE ports, three M.2 slots, and a PCIe slot. Level1Techs measured idle draw at 25 to 30 watts, mostly from its network card. Its two SO-DIMM slots take 96GB officially, and Level1Techs ran 128GB in its testing, so the memory can grow with the number of virtual machines you run.
MINISFORUM MS-A2
- +16-core Ryzen 9 9955HX
- +dual 10G SFP+ plus dual 2.5GbE
- +PCIe x16 slot
- +DDR5 SO-DIMM up to 96GB
- -25 to 30 watts at idle
- -about 50 dBA under load
- -no USB4 or Thunderbolt
- -large 240W power brick
Local AI
Local AI models need a fast chip with wide memory bandwidth, and enough memory to hold the model. The GMKtec EVO-X2 uses the Ryzen AI Max+ 395, whose CPU and graphics share up to 128GB of fast unified memory, up to 96GB of it usable as graphics memory. That memory is soldered, so the size you order is permanent; the 128GB model lists at $3,649.99.
GMKtec EVO-X2
- +Ryzen AI Max+ 395
- +128GB LPDDR5X unified memory
- +Radeon 8060S graphics
- +two USB4 ports
- +Wi-Fi 7
- -Soldered memory
- -about 50 dBA in performance mode
- -$3
- -649.99 list price for 128GB
Gaming
A mini PC can game through a desktop graphics card inside the case, strong built-in graphics, or an external graphics dock. The GMKtec NEO-X1 Pro pairs a liquid-cooled 16-core Ryzen 9 9955HX3D with a full-size RTX 5070, and in ETA PRIME’s review Forza Horizon 6 averaged over 110 FPS at native 1440p on extreme settings. It holds 14.6 liters and weighs about 15 pounds, so it is a small tower more than a mini PC. Its graphics card, memory, and SSDs are standard parts you can replace later.
GMKtec NEO-X1 Pro
- +Full-size desktop RTX 5070
- +liquid-cooled Ryzen 9 9955HX3D
- +swappable GPU
- +RAM
- +and SSDs
- +internal power supply
- -14.6 liters and about 15 pounds
- -no USB4 or Thunderbolt
- -processor soldered to the board
A Strix Halo box such as the EVO-X2 above plays at 1440p on its Radeon 8060S graphics with no separate card. A cheaper route is a mid-range box with an OCuLink port for an external graphics dock. The MINISFORUM UM880 Plus runs its OCuLink port at PCIe 4.0 x4, though the adapter takes one of its two M.2 slots. Without a dock, NGXP Tech measured its Radeon 780M at 65 FPS in The Witcher 3 and 43 FPS in Cyberpunk 2077, and those heavier games need reduced settings. Our OCuLink and USB4 guide compares the dock options, the OCuLink mini PC list shows every current model with the port, and our retro gaming guide covers emulation. The gaming mini PC picks sort models by graphics tier, from the Radeon 780M to discrete cards.
MINISFORUM UM880 Plus
- +OCuLink at PCIe 4.0 x4 for an external GPU
- +USB4
- +two DDR5 SO-DIMM slots
- +no throttling in a 10-run torture test
- -OCuLink adapter uses one of the two M.2 slots
- -MediaTek Wi-Fi needs Linux 7.1 or newer
- -one 2.5GbE port
Media and Plex server
Intel’s Quick Sync media engine converts video for phones and TVs in hardware, which makes an Intel chip the better home for a Plex server. Even an N100 or N150 has it, so the cheapest Intel boxes make capable media servers. Lon.TV, after testing the AMD-based Geekom A5 Pro, said he does not recommend AMD chips for Plex transcoding. If every screen in the house plays your files without conversion, any box with enough storage will do. For a media server that also feeds a fast NAS, the Beelink EQi 304 pairs an Intel Core 3 304 with a 10GbE port, and CNX Software measured it at about 6 watts idle on Wi-Fi and about 7 watts with the 10GbE link up. Its DDR5 models run single-channel memory from one slot, which matters little for a server but limits its graphics. The fanless MeLE below is the other route for a quiet room.
Fanless and silent
A fanless box makes no noise at all, and it gives up speed to get there. The MeLE Quieter 4C puts an N150 in a 5.2 x 3.2 x 0.7 inch case with no fan. In Jim’s Garage’s test it drew about 15 watts at the wall with Cinebench and a drive test running at once, and it handled a 4K Jellyfin transcode on its integrated graphics. Its SSD reached 72 degrees Celsius during a drive test, which he called “definitely on the toasty side.” The memory type depends on the build: the 16GB N100 builds have soldered memory and only an upgradeable M.2 slot, while the 16GB N150 Business Grade build uses one DDR4 slot. Our fanless vs active cooling guide explains which workloads a passive box can carry, and the fanless mini PC list shows every current model.
MeLE Quieter 4C
- +No fan and no noise
- +triple 4K output
- +Intel Quick Sync for media servers
- +monitor mount included
- -Clocks drop under long heavy loads
- -soldered memory
- -case and SSD run warm
Linux
Linux support depends on the chip and the wireless card more than on the brand. In Lon.TV’s test of the Geekom A5 Pro, Ubuntu detected every part, including Wi-Fi and Ethernet. Lon.TV measured the box at 7 to 7.5 watts at idle. Its Ryzen 5 7530U uses AMD’s older Zen 3 cores and suits light work, and Lon.TV saw dropped frames in 4K 60 YouTube playback. Level1Techs called the ASUS NUC 16 Pro “a first class Linux experience” once it ran a kernel 7 release, because sleep and resume were unreliable on the older kernel. Check the wireless card too: the UM880 Plus uses a MediaTek Wi-Fi card that has no driver before Linux 7.1, so Ubuntu 26.04 needs a newer kernel or a USB adapter. Our Linux mini PC guide lists which chips work cleanly, and our A5 Pro Linux article covers that box in depth.
GEEKOM A5 Pro
- +Ubuntu detected every part in Lon.TV's test
- +7 to 7.5 watts at idle
- +2.5GbE
- +three-year Geekom warranty
- -Older Zen 3 Ryzen 5 7530U
- -weak Bluetooth range
- -PCIe Gen 3 storage
- -no 2.5-inch bay
Small office and identical desks
The Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 opens with one screw to reach both memory slots and the M.2 slot. Lenovo ships it with Windows 11 Pro, Ubuntu, or no operating system. StorageReview wrote that “Users and officemates will like that it is extremely quiet.” Lenovo’s spec sheet lists no vPro remote management, the base warranty is one year, and it has Wi-Fi 6 and Gigabit Ethernet only. An office that manages machines remotely should check for Intel vPro on the spec sheet before it orders. The ASUS NUC 16 Pro ships with a VESA bracket and a tool-less bottom panel for desks that mount the PC behind a monitor.
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4
- +One-screw access to both SO-DIMM slots and the M.2 slot
- +near-silent in StorageReview's and LaptopMedia's tests
- +optional 2.5-inch bay
- +Windows 11 Pro option
- -No vPro
- -one-year base warranty
- -DDR4 capped at 32GB
- -Wi-Fi 6 and Gigabit Ethernet only
Mac users
If you already use a Mac, the Mac mini (2026) is close to silent in Notebookcheck’s review, but its memory and storage are soldered, so choose both at checkout. The M6 model tops out at 32GB, and in Alex Ziskind’s test a 32GB M6 ran a 27-billion-parameter model at about 9.7 tokens per second, a model he said will not fit on a 16GB machine. A Mac runs Windows apps only in a virtual machine such as Parallels, so a Windows mini PC is simpler if you depend on them. Our Mac mini against a Windows mini PC comparison covers the rest of the trade.
Specs that matter in late 2026
Memory is the spec to get right on day one
A video call, a document, and a group of browser tabs open at once reach into swap on 8GB, so 16GB is the floor. Buy 32GB for virtual machines or many open apps. Two sticks, or soldered memory on a wide bus, run faster than one stick.
The channel count matters most for built-in graphics, which use system memory as video memory. Robtech tested the UM880 Plus, which ships with one 32GB stick, then added a second stick and saw large gains in 3DMark. “So much GPU performance is left on the table by only having a single stick of RAM,” he said. Some budget boxes have only one slot, such as the DDR5 versions of the Beelink EQi 304, so they always run single-channel. A model page lists the memory type and slot count, and the chart’s “RAM can be upgraded” chip shows which rows can take more RAM.
Some premium boxes now solder the memory, so it can never be changed. Soldered LPDDR5X usually runs at higher speeds than SO-DIMM sticks: the EVO-X2 uses LPDDR5X-8000, while the MS-A2 takes DDR5-5600 sticks. Loose memory also costs far more than it did. Omdia reported in October 2026 that DRAM and SSD prices rose more than fourfold, and that they now make up nearly 40% of a PC’s parts cost, up from about 15%. A later upgrade means buying loose modules at those prices, so order the capacity you need with the box.
Rank processors by CPU Mark
In the chart, the Intel N150 scores about 5,300, the Core 3 304 about 12,300, the Ryzen 7 8845HS about 28,300, the Ryzen AI 9 HX 470 about 37,300, and the Ryzen AI Max+ 395 about 55,000. The HX 470 belongs to AMD’s Ryzen AI 400 family, now in boxes such as the MINISFORUM AI X1 Pro-470. Qualcomm’s Snapdragon X2 Elite reached mini PCs in the ASUS Ascent QN10, which runs Windows on Arm, so check that your apps support it. Every chip in the chart has a processor page listing the boxes that use it.
The N100 and N150 tier covers a browser, office apps, video, and a light home server. The Core 3 304 roughly doubles that. The 8845HS sits in the tier our mid-tier analysis recommends for coding, photo editing, and a homelab, and the HX 470 scores about 32% higher. The 55,000 tier, which includes the Max+ 395 and the Ryzen 9 9955HX, is for heavy multitasking, many virtual machines, and local AI.
Intel’s N-series graphics handle video playback and simple games. AMD’s Radeon 780M in the 8845HS plays esports titles at 1080p, with NGXP Tech measuring Counter-Strike 2 at 160 FPS on the UM880 Plus, and needs reduced settings in demanding games. Intel’s Arc B390 in the top NUC 16 Pro handles 1080p gaming, though TechRadar does not expect it to beat the Radeon 8060S in the Max+ 395. The 9955HX in the MS-A2 is fast, but its Radeon 610M graphics are weak.
Count the storage slots and check the PCIe generation
Most current boxes boot from an M.2 SSD and have one or two M.2 slots. The PCIe generation sets the top speed of each slot. The NUC 16 Pro has a PCIe 5.0 x4 slot, while the Geekom A5 Pro runs PCIe 3.0, and the EQi 304’s two slots run at x2 and x1 lanes.
Only about one model in five has a 2.5-inch bay for a cheap SATA SSD or laptop hard drive. Some low-cost boxes boot from soldered flash instead: the MeLE Quieter 4C uses eMMC and the EQi 304 uses UFS, both slower than an NVMe SSD. If the box will run a server around the clock, check the SSD’s rated write endurance; our SSD endurance guide explains what the bundled drive can take.
Ports, network, and displays
2.5GbE is now common, and 10GbE is worth paying for only if your network or NAS already has it. Two Ethernet ports help a router or a server that keeps storage traffic apart. USB4, Thunderbolt, and OCuLink let you add an external graphics card later, and USB4 and Thunderbolt ports also drive monitors alongside HDMI, so count all of them if you plan to run two or more screens. The Geekom A5 Pro drives four 4K displays through HDMI and USB-C, the SER8 drives three, and the MeLE Quieter 4C drives three at 4K and 60Hz. Read the HDMI version with care: LaptopMedia describes the neo 50q’s HDMI 2.1 port as “aka an HDMI 2.0 port,” and Lenovo’s spec sheet caps it at 4K and 60Hz. CNX Software found the EQi 304’s two Thunderbolt 4 ports unreliable: an NVIDIA graphics dock was never detected on either port.
Wi-Fi and Bluetooth
Wi-Fi 7 now appears on many newer models, including the NUC 16 Pro, the EVO-X2, and the NEO-X1 Pro. It helps only with a Wi-Fi 7 router, and a wired port is still faster and steadier for a desktop that never moves. Bluetooth range also varies: Robtech measured only 3.5 meters on the Geekom A5 Pro, short enough to matter for a keyboard across a room.
Power, NPU, and idle draw
Idle draw decides the power bill of a box that stays on all day. The idle figures in the picks above run from about 6 watts for the EQi 304 to 25 to 30 watts for the MS-A2. Robtech measured the UM880 Plus at 8 watts idle and Hostbor measured about 15 watts, so treat one test as a guide rather than a fixed number. An NPU speeds up only apps written to use one.
Noise, heat, and fanless designs
Most mini PCs use one small fan, and its sound under load varies a lot between models. PC Perspective measured the SER8 at 32 dBA, and Notebookcheck measured the S12 Pro at about 26 dB(A) idle and 33 to 37 dB(A) under load. CNX Software measured the EQi 304 at about 38 dBA idle and 40 dBA loaded. The MS-A2 and the EVO-X2 reach about 50 dBA when pushed. Hostbor recorded 34 dB under load on the UM880 Plus, and Robtech’s unit ran above 40 dBA. Our quiet mini PC guide ranks models that stay under 40 dBA under load.
Under a sustained Prime95 load, Notebookcheck saw the S12 Pro’s N100 settle to 2.6 GHz to hold a 74 degree core. NGXP Tech ran the UM880 Plus through 10 back-to-back Cinebench runs and saw no throttling. The MeLE Quieter 4C’s clocks drop under long heavy loads, and its case and SSD run warm. Choose fanless for light, steady work, and an actively cooled box for anything that runs the processor hard for minutes at a time.
Warranty and support differ by maker
Geekom lists three years on mini PCs bought through its official channels. Beelink’s warranty page lists a three-year limited warranty. Minisforum gives two years on orders from August 1, 2026, and its policy does not cover units bought through Amazon or other marketplaces, where the seller handles claims. GMKtec covers the whole unit for one year on orders from October 1, 2026, plus two more years of replacement for the RAM, SSD, and power adapter. Its policy excludes commercial use. Lenovo’s base warranty on the neo 50q Gen 4 is one year unless you upgrade it.
Before you buy, check who handles a claim, who pays return shipping, and whether the store you use is an authorized seller. GMKtec, for example, asks the customer to pay shipping to its service location. Keep the box and the receipt: GMKtec may ask for proof of purchase and wants the unit returned in its original packaging or one that protects it as well.
Where a mini PC falls short
Only a few models fit a desktop graphics card inside, such as the NEO-X1 Pro in the gaming picks. Most mini PCs need an external GPU dock for new games at high settings. Long renders and compiles push small fans to their loudest. With one or two M.2 slots and rarely a 2.5-inch bay, a mini PC holds little storage, so a large media library belongs on a NAS.
In most models the processor is soldered to the board, including the NEO-X1 Pro, so a faster chip means a new box. Soldered memory rules out a later RAM upgrade, and a box with one M.2 slot leaves no room for a second drive. A tower can swap its power supply, cooler, and graphics card for years; most mini PCs keep the parts they shipped with, apart from memory sticks and SSDs.
Mini PC questions
Are mini PCs worth it?
Yes, for office work, browsing, media, home servers, and light gaming. A mini PC takes little desk space and draws far less power than a tower. It is a poor buy if you want a desktop graphics card or many hard drives inside the case.
What is the best mini PC for the money?
Our 2026 mid-tier analysis found the mid tier costs the least per CPU Mark and picked Ryzen 7 8845HS boxes such as the Beelink SER8. The price-performance index ranks current models by CPU Mark per dollar and is refreshed monthly.
Which mini PC brand is best?
No brand is best across the board. GMKtec, Minisforum, Beelink, and Geekom have the most models in the chart. Judge a specific model by its reviews, its warranty, and whether its memory is soldered.
How much RAM does a mini PC need in 2026?
16GB is enough for web browsing, office apps, video calls, and streaming on Windows or Linux. Step up to 32GB for virtual machines, many containers, or large photo and video projects. For local AI, the chip and its memory bandwidth matter more than the RAM number.
Can a mini PC replace a desktop?
For office work, web apps, photo editing, media, and older or lighter games, yes.
Is AMD or Intel better for a mini PC?
AMD’s Radeon 8060S in the Ryzen AI Max+ 395 is the strongest built-in graphics option, and TechRadar does not expect Intel’s Arc B390 to beat it, which matters for games and local AI. Intel chips suit a Plex server through Quick Sync, and some business models add Intel vPro remote management. Compare the exact chips by CPU Mark rather than by brand.
How long do mini PCs last?
Makers back them with warranties of one to three years, depending on the brand, which is the only service life they commit to. A model with SO-DIMM memory and spare M.2 slots can take new parts as your needs grow, while a soldered model stays as you bought it.
Can you upgrade the RAM and SSD in a mini PC?
Often the SSD, and sometimes the RAM. Most models have at least one M.2 slot, but many newer ones solder the memory to the board. Check the model page for SO-DIMM slots before you plan an upgrade.
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