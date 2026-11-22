Mini PC RAM Upgrade Chart

Models 292 Upgradeable 177 19 more vary by build Soldered 86 10 not stated Data last updated November 22, 2026

How to read the chart

A mini PC either has memory slots or it does not. Most boxes with slots use SO-DIMM sticks, the same small modules laptops have used for years. A model marked Upgradeable takes standard DDR4 or DDR5 SO-DIMMs, so you can add a stick or swap both for larger ones. A model marked Soldered has its memory chips fixed to the board, and the amount you buy is the amount you keep. Varies by build means the same model name ships in versions of both kinds, so check the version on its page before you buy.

The memory type tells you most of the story. LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 and LPDDR5X are low-power memory, and no build in this chart with LPDDR memory has a memory slot. If a listing says LPDDR, plan on the amount you buy being permanent. Plain DDR4 or DDR5 does not settle the question alone: the DreamQuest Mini Plus and DreamQuest Pro use soldered DDR5, so the chart keeps the upgrade column separate from the type.

A dash in a cell means the value is not in our data for that model yet, and its model page may have more. A dash is not the same as Soldered.

Why some fast machines have no slots

Soldered memory is often a design choice made for speed. Intel’s Core Ultra 200V chips (Lunar Lake) put the memory inside the processor package itself, in 16 GB or 32 GB, and PCWorld reported at launch that it cannot be upgraded. A mini PC built on one of these chips has no memory slots at all.

AMD’s Ryzen AI Max chips (Strix Halo) use a 256-bit LPDDR5X memory bus that holds up to 128 GB. Framework, which builds a desktop around the chip, wrote that “to enable the massive 256GB/s memory bandwidth that Ryzen AI Max delivers, the LPDDR5x is soldered,” and that after months of work with AMD it found modular memory was not technically feasible at that throughput. Every Strix Halo box in the chart is soldered for the same reason. Our Strix Halo guide covers what that wide bus does for local language models.

There is a middle ground on the way. CAMM2 is a removable memory module that JEDEC published as a standard in December 2023, with versions for both DDR5 and LPDDR5X. The LPDDR5X version is called LPCAMM2. It lets low-power memory be replaced like a stick, but no mini PC in this chart uses it.

What maximum memory means

The maximum column is the most memory the maker or a reviewer says the box accepts. It is not the largest version on sale, and it can differ from the processor maker’s own figure. Intel’s spec page lists 16 GB as the maximum for the N100, yet MINIX rates its N100-based Z100-0dB for 32 GB in its one slot. When the two differ, the chart shows the maker’s figure, and Intel does not list the higher one.

For a soldered model, the most memory you can have is the largest version sold, so read the shipped sizes column for those.

Dual channel and slot count

Two slots usually mean dual-channel memory: with a stick in each, the processor reads from both at once, which helps integrated graphics most. A box with one stick in a two-slot board runs single channel until you add a matching second stick. Some chips have only one channel to begin with. The N100 is one: Intel lists a single memory channel for it, so an N100 box with a slot has only one.

For soldered models the slot count reads None.

Before you buy

If you think you will want more memory in two or three years, filter the chart to upgradeable models and check the maximum. If you would rather buy once, a soldered model with enough memory on day one is fine, and it is often the faster design. Our guide to soldered RAM in mini PCs shows how to check a listing for slots, and how much RAM a Linux mini PC needs helps you pick a size. For processors, ports and list prices side by side, use the mini PC comparison chart.

Open the full comparison chart with only upgradeable models to compare them on price, performance and ports.