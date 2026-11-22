Mini PC RAM Upgrade Chart
Showing all 292 models. Select a column heading to sort by it.
|MINISFORUM MS-02 Ultra
|Intel Core Ultra 9 285HX, Intel Core Ultra 9 275HX, Intel Core Ultra 5 235HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|4
|256 GB
|32, 192 GB; Barebone
|AOOSTAR GEM12+ PRO
|AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|24 GB; Barebone
|ASUS ROG NUC 16
|Intel Core Ultra 9 290HX Plus, Intel Core Ultra 7 270HX Plus
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|16, 32, 64 GB
|Beelink GTi15 Ultra
|Intel Core Ultra 9 285H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|64, 96 GB
|Beelink SER9 Max
|AMD Ryzen 7 H 255, AMD Ryzen AI 7 H 350, AMD Ryzen 7 260
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32, 64 GB
|GEEKOM A9 Max
|AMD Ryzen AI 9 HX 370, AMD Ryzen AI 9 HX 470
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32 GB
|GEEKOM GT15 Max AI
|Intel Core Ultra 9 285H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32 GB
|GMKtec EVO-T1
|Intel Core Ultra 9 285H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32, 64, 96 GB
|GMKtec M6 Ultra
|AMD Ryzen 5 7640HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|16, 32 GB
|MINISFORUM AI X1 Pro
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32, 64, 96 GB; Barebone
|MINISFORUM AI X1 Pro-470
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32 GB; Barebone
|MINISFORUM M1 Pro
|Intel Core Ultra 5 125H, Intel Core Ultra 9 285H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32 GB; Barebone
|MINISFORUM M2-356H
|Intel Core Ultra 7 356H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32 GB; Barebone
|MINISFORUM MS-03
|Intel Core Ultra 5 336H, Intel Core Ultra 9 386H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32, 64 GB; Barebone
|MINISFORUM X1 Lite-255
|AMD Ryzen 7 H 255
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|16, 32, 64 GB; Barebone
|MINIX ER947-AI
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|128 GB
|32 GB
|ACEMAGIC G3A
|Intel Core i9-13900F
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32 GB
|ASUS NUC 14 Pro
|Intel Core Ultra 7 155H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|16, 32 GB
|ASUS NUC 15 Pro
|Intel Core 3 100U, Intel Core 5 210H, Intel Core 7 240H, Intel Core Ultra 5 225H, Intel Core Ultra 7 255H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|16, 32 GB; Barebone
|ASUS NUC 15 Pro+
|Intel Core Ultra 9 285H, Intel Core Ultra 7 255H, Intel Core Ultra 5 225H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|16, 32 GB; Barebone
|ASUS ROG GR70
|AMD Ryzen 9 9955HX3D, AMD Ryzen 9 9955HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32 GB
|ASUS ROG NUC 2025
|Intel Core Ultra 9 275HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32 GB
|Beelink GTi14
|Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H
|DDR5
|Upgradeable
|—
|96 GB
|32 GB
|Beelink GTi14 Pro
|Intel Core Ultra 9 185H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32, 64 GB
|Beelink SEI14 Mini PC
|Intel Core Ultra 5 125H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|96 GB
|32 GB
|GMKtec K12
|AMD Ryzen 7 H 255
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|16, 32 GB
|GMKtec NEO-X1 Pro
|AMD Ryzen 9 9955HX3D, AMD Ryzen 9 9955HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32, 64 GB
|GMKtec NucBox K11
|AMD Ryzen 9 8945HS
|DDR5
|Upgradeable
|—
|96 GB
|32 GB
|GMKtec NucBox K15
|Intel Core Ultra 5 125U
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|16, 32, 48 GB
|GMKtec Nucbox K8 PLUS
|AMD Ryzen 7 8845HS
|DDR5
|Upgradeable
|—
|96 GB
|16, 32, 64 GB
|KAMRUI AM21
|AMD Ryzen 7 8745HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|16, 32 GB
|MINISFORUM 139D7
|Intel Core i9-13900HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32 GB; Barebone
|MINISFORUM 895D7
|AMD Ryzen 9 8945HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32 GB; Barebone
|Minisforum AtomMan G1 Pro
|AMD Ryzen 9 8945HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32 GB; Barebone
|MINISFORUM M1 Lite
|Intel Core Ultra 5 125U, Intel Core Ultra 5 125H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|16, 32 GB; Barebone
|MINISFORUM MS-A1
|AMD Ryzen 7 8700G, AMD Ryzen 9 9950X
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32, 64 GB; Barebone
|MINISFORUM MS-A2
|AMD Ryzen 9 9955HX, AMD Ryzen 9 8945HX, AMD Ryzen 7 7745HX, AMD Ryzen 9 7945HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32, 64, 96 GB; Barebone
|MINISFORUM UM680/UM760/UM870 Slim
|AMD Ryzen 7 6800H, AMD Ryzen 5 7640HS, AMD Ryzen 7 8745H
|DDR5
|Upgradeable
|—
|96 GB
|16, 32 GB; Barebone
|MINISFORUM UM880 Plus
|AMD Ryzen 7 8845HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32 GB; Barebone
|MINISFORUM UM890 Pro
|AMD Ryzen 9 8945HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32, 64 GB; Barebone
|MOREFINE M900
|AMD Ryzen 7 H 255, AMD Ryzen AI 5 340, AMD Ryzen AI 7 350, AMD Ryzen AI 9 365, AMD Ryzen AI 9 HX 470
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|16 GB
|Reatan X7
|AMD Ryzen 7 H 255, AMD Ryzen 7 8745HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|32, 48, 64 GB; Barebone
|Reatan X8
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|96 GB
|48 GB
|ACEMAGIC K1
|AMD Ryzen 7 5700U, AMD Ryzen 3 4300U
|DDR4
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|ACEMAGIC K1 (Intel Core i5-12600H)
|Intel Core i5-12600H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|ACEMAGIC M5 Mini PC
|Intel Core i5-14500HX, Intel Core i7-14650HX, Intel Core i9-14900HX
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|ACEMAGICIAN W1
|AMD Ryzen 7 H 255
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB; Barebone
|ASUS ExpertCenter PB63
|Intel Core i3-14100
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|8 GB
|ASUS NUC 13 Pro
|Intel Core i5-1340P, Intel Core i7-1360P, Intel Core i5-13420H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|8, 16, 32 GB
|AYANEO Retro Mini PC AM01
|AMD Ryzen 7 5825U
|DDR4
|Upgradeable
|2
|64 GB
|32 GB; Barebone
|Beelink EQR5
|AMD Ryzen 7 5825U, AMD Ryzen 5 PRO 5650U, AMD Ryzen 5 5500U, AMD Ryzen 3 7330U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|8, 16, 32 GB
|Beelink SER3
|AMD Ryzen 7 3750H, AMD Ryzen 3 3200U, AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|8, 16 GB
|Beelink SER5 (5500U)
|AMD Ryzen 5 5500U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|Beelink SER5 Mini PC
|AMD Ryzen 5 5560U, AMD Ryzen 7 5700U, AMD Ryzen 5 5625U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|64 GB
|8, 16, 32 GB
|Beelink SER5 Pro Mini PC
|AMD Ryzen 7 5700U, AMD Ryzen 7 PRO 5850U, AMD Ryzen 7 5825U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|Beelink SER8
|AMD Ryzen 7 8845HS, AMD Ryzen 7 8745HS
|DDR5
|Upgradeable
|—
|64 GB
|24, 32 GB
|Blackview MP100 (Ryzen 5 7430U)
|AMD Ryzen 5 7430U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|Bmax B2 Power
|Intel Celeron 5205U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|8 GB
|BOSGAME E5 Plus
|AMD Ryzen 3 5400U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|8 GB
|BOSGAME E7
|Intel Core 3 100U
|DDR4
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|BOSGAME P3 Lite
|AMD Ryzen 7 6800H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|32 GB
|BOSGAME P3 Plus
|AMD Ryzen 7 7840HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|BOSGAME P3 Pro
|AMD Ryzen 9 7940HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|BOSGAME P4 Ultra
|AMD Ryzen 7 7730U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|Chatreey IT13-13900H
|Intel Core i9-13900H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|64 GB
|32 GB
|Dell OptiPlex 7010 Micro
|Intel Core i5-13500T, Intel Core i7-13700T
|DDR4
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|Dell Pro Micro QCM1250
|Intel Core i5-14500T, Intel Core Ultra 5 235T
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32, 64 GB
|GEEKOM A5
|AMD Ryzen 7 5800H, AMD Ryzen 7 5825U, AMD Ryzen 7 7730U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|GEEKOM A5 (2027 Edition)
|AMD Ryzen 7 7730U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|GEEKOM A5 Pro
|AMD Ryzen 5 7530U, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Ryzen 3 7330U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|GEEKOM A6
|AMD Ryzen 7 6800H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|GEEKOM A7 (2026 Edition)
|AMD Ryzen 5 7545U, AMD Ryzen 5 7535HS, AMD Ryzen 7 7730U
|DDR5 SO-DIMM or DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|GEEKOM A7 Max
|AMD Ryzen 9 7940HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|GEEKOM A8
|AMD Ryzen 9 8945HS, AMD Ryzen 7 8845HS, AMD Ryzen 7 8745HS
|DDR5
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|GEEKOM A8 Max
|AMD Ryzen 7 8745HS, AMD Ryzen 7 8845HS, AMD Ryzen 9 8945HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|GEEKOM AX8 Max
|AMD Ryzen 7 8745HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|GEEKOM GT1 Mega
|Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 9 185H
|DDR5
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|GEEKOM IT15
|Intel Core Ultra 9 285H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|32 GB
|GEEKOM Mini IT11
|Intel Core i7-11390H, Intel Core i5-1155G7
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|GEEKOM Mini IT12
|Intel Core i5-12450H, Intel Core i7-12650H, Intel Core i9-12900H, Intel Core i7-1280P, Intel Core i3-12300HE, Intel Core Ultra 5 125U
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|64 GB
|8, 16, 32 GB
|GEEKOM Mini IT13
|Intel Core i5-13500H, Intel Core i9-13900H, Intel Core i7-13700H, Intel Core i9-13900HK
|DDR4
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|GEEKOM XT1 Mega
|Intel Core Ultra 5 125H, Intel Core Ultra 9 185H
|DDR5
|Upgradeable
|—
|64 GB
|32 GB
|GEEKOM XT12 Pro
|Intel Core i9-12900H, Intel Core i7-12650H
|DDR4
|Upgradeable
|—
|64 GB
|32 GB
|Getorli AT103
|Intel Core i5-13420H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|Getorli GT103
|AMD Ryzen 5 7430U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|GMKtec G10
|AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|GMKtec M7 Ultra
|AMD Ryzen 7 PRO 6850U
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|GMKtec NucBox M2 Pro S
|Intel Core i7-1185G7
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB; Barebone
|GMKtec NucBox M3 Pro
|Intel Core i5-13500H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB; Barebone
|GMKtec NucBox M5 Ultra
|AMD Ryzen 7 7730U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|GMKtec NucBox M5S
|AMD Ryzen 3 5400U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB; Barebone
|HP Elite Mini 800 G9
|Intel Core i9-14900T
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|HP Elite Mini 805 G8
|AMD Ryzen 5 PRO 5650G
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|HP EliteDesk 8 Mini G1i
|Intel Core Ultra 5 235T, Intel Core Ultra 7 265T
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32, 64 GB
|HP Pro Mini 400 G9
|Intel Core i5-14500T
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|HP ProDesk 4 Mini G1i
|Intel Core Ultra 5 225T, Intel Core Ultra 5 235T, Intel Core Ultra 7 265T
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|Intel NUC 11
|Intel Core i5-1135G7, Intel Core i7-1165G7
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|Intel NUC 12 Enthusiast
|Intel Core i7-12700H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB; Barebone
|KAMRUI AM06PRO Mini PC
|AMD Ryzen 5 5500U
|DDR4
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16 GB
|KAMRUI AM21 Mini PC
|AMD Ryzen 9 6900HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16 GB
|KAMRUI Hyper H1 11 Pro
|AMD Ryzen 7 6800H
|DDR5
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5
|Intel Core i5-14400T, Intel Core i7-14700T
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5
|Intel Core 5 210H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|8, 16, 32 GB
|MeLE Overclock X5
|Intel Core i5-12450H
|DDR4
|Upgradeable
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|MINISFORUM AI X1-255
|AMD Ryzen 7 H 255
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32, 64 GB; Barebone
|MINISFORUM M2 Air-304
|Intel Core 3 304
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|64 GB
|16 GB; Barebone
|MINISFORUM MS-01
|Intel Core i5-12600H, Intel Core i9-12900H, Intel Core i9-13900H, Intel Core i9-13900HK
|DDR5
|Upgradeable
|—
|64 GB
|32, 64 GB; Barebone
|MINISFORUM MS-01 SE
|Intel Core i5-12600H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|32 GB; Barebone
|MINISFORUM NAB5R
|Intel Core i5-13500H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|MINISFORUM NAB6 Lite
|Intel Core i5-12600H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|MINISFORUM Venus Series UM790 Pro
|AMD Ryzen 9 7940HS
|DDR5
|Upgradeable
|—
|64 GB
|32, 64 GB; Barebone
|MSI PRO DP21 13M
|Intel Core i3-13100, Intel Core i5-13400, Intel Core i7-13700
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|8 GB
|ORIGIMAGIC C7
|Intel Core 3 100U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|ORIGIMAGIC C8
|AMD Ryzen 3 5400U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16 GB
|PELADN WO4
|AMD Ryzen 5 5600H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|8, 16 GB
|PELADN WO4 (Ryzen 5 7640HS)
|AMD Ryzen 5 7640HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|Reatan A8
|AMD Ryzen 7 8745HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|Reatan Alloy 9
|AMD Ryzen 9 7940HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|64 GB
|32 GB
|TOPGRO T1-Pro
|Intel Core i9-13900HX, Intel Core i9-13900HK
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|32 GB
|TOPGRO T2-Pro
|Intel Core i9-13900HX
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|32 GB
|TRIGKEY S6 / S6 Pro
|AMD Ryzen 5 6600H, AMD Ryzen 7 7735HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|64 GB
|16, 32 GB
|ACEMAGIC Kron K1
|AMD Ryzen Embedded R2544, AMD Ryzen 3 PRO 7330U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8, 16 GB
|Blackview MP20 (Ryzen 3 3300U)
|AMD Ryzen 3 3300U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|32 GB
|8, 16 GB
|Bmax B6 Turbo
|Intel Core i5-8257U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|16 GB
|BOSGAME E2 Air
|AMD Ryzen 5 3501U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8 GB
|BOSGAME E2 Plus
|AMD Ryzen 5 3501U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8 GB
|BOSGAME E4 Air
|AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4
|Upgradeable
|—
|32 GB
|8 GB
|CHUWI LarkBox X (Core i3-1220P)
|Intel Core i3-1220P
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8 GB
|GEEKOM Mini Air12
|Intel N100, Intel Pentium Gold 7505, Intel N150
|DDR5 SO-DIMM or DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8, 16 GB
|Glorlin GT101
|AMD Ryzen 5 3501U, AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|32 GB
|8, 16 GB
|GMKtec G11 Plus
|AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|16 GB; Barebone
|GMKtec Nucbox M3
|Intel Core i5-12450H, Intel Core i9-12900HK
|DDR4
|Upgradeable
|—
|32 GB
|16, 32 GB
|KAMRUI Essenx E3
|AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|32 GB
|16 GB
|Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4
|Intel Core i5-13420H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8, 16, 32 GB
|MeLE Quieter HD3 N150
|Intel N150
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|32 GB
|8, 16 GB
|MINIX Z100-Aero
|Intel N100
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|32 GB
|16 GB
|MINIX Z300-0dB
|Intel Core i3-N300
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|32 GB
|16 GB
|MOREFINE M9 Mini PC
|Intel Core i5-1340P, Intel N100, Intel N150
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|32 GB
|8, 16 GB
|ORIGIMAGIC C4 Plus
|AMD Ryzen 5 3501U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8 GB
|ORIGIMAGIC C4 SE
|AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8 GB
|ORIGIMAGIC C5
|AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8 GB
|PELADN WI-4
|Intel Celeron N5095
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|32 GB
|8, 16 GB
|PELADN WI-6 Mini PC
|Intel N100, Intel N95
|DDR4
|Upgradeable
|—
|32 GB
|8, 16 GB
|Qotom Q30952UE
|Intel Core i5-8260U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|32 GB
|4, 8 GB; Barebone
|Trycoo WI-6 Mini PC
|Intel N100, Intel N95, Intel N150
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|32 GB
|8, 16 GB
|wo-we H7
|AMD Ryzen 3 3200G
|DDR4
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8 GB
|wo-we P7
|AMD Ryzen 5 3501U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|32 GB
|8 GB
|ASUS NUC 14 Essential
|Intel N150, Intel N97
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|16 GB
|8, 16 GB
|Beelink MINI S12 Pro
|Intel N100
|DDR4
|Upgradeable
|—
|16 GB
|8, 16 GB
|GEEKOM Mini Air12 Lite
|Intel N100, Intel N95
|DDR4
|Upgradeable
|—
|16 GB
|8 GB
|GMKtec Nucbox G3S
|Intel N95
|DDR4
|Upgradeable
|1
|16 GB
|8, 16 GB
|KAMRUI Essenx E1
|Intel N150, Intel N97
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|16 GB
|8, 16 GB
|KAMRUI Essenx E2
|Intel N150, Intel N97
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|16 GB
|8, 16 GB
|ACEMAGIC M1A Pro AI
|Intel Core i9-13900HK
|DDR5
|Upgradeable
|2
|—
|32 GB
|ASUS ExpertCenter PB64
|Intel Core Ultra 5 225, Intel Core Ultra 5 235, Intel Core Ultra 7 265
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|16 GB
|Beelink EQ14
|Intel N150
|DDR4
|Upgradeable
|1
|—
|16 GB
|Beelink SER10 MAX
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|32, 64 GB
|BOSGAME E3
|Intel N95
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|—
|16 GB
|BOSGAME P3
|AMD Ryzen 9 6900HX
|DDR5
|Upgradeable
|—
|—
|16, 32 GB
|BOSGAME VTA-439
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|32 GB
|FIREBAT AM02 (Ryzen 7 H 255)
|AMD Ryzen 7 H 255
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|Barebone
|Getorli GT100
|AMD Ryzen 5 3550H, AMD Ryzen 5 3501U, AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|8, 16, 32 GB
|Glorlin GT105
|AMD Ryzen 7 8745HS, AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|16 GB
|GMKtec G3 Plus
|Intel N150
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|—
|—
|8, 16 GB
|GMKtec NucBox G3
|Intel N100
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|—
|8 GB
|GMKtec NucBox K7 Plus
|Intel Core i7-13620H
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|32 GB; Barebone
|GMKtec NucBox M2
|Intel Core i7-11390H
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|16, 32 GB; Barebone
|KAMRUI Pinova P1
|AMD Ryzen Embedded R2544, AMD Ryzen 3 PRO 7330U, AMD Ryzen 3 4300U, AMD Ryzen 5 3500U
|DDR4
|Upgradeable
|2
|—
|8, 16 GB
|Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5
|AMD Ryzen 5 PRO 8500GE, AMD Ryzen 7 PRO 8700GE, AMD Ryzen 3 PRO 8300GE
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|8, 16, 32 GB
|MeLE Cyber X1
|Intel N150
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|1
|—
|8, 16, 32 GB
|MeLE Overclock 4C
|Intel N95, Intel N100
|DDR4
|Upgradeable
|—
|—
|8, 16, 32 GB
|MINISFORUM M1-1390
|Intel Core i9-13900HX
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|16, 32 GB; Barebone
|MINISFORUM NAB9S
|Intel Core i9-13900HK
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|16, 32 GB; Barebone
|MSI Cubi NUC AI+ 3MG
|Intel Core Ultra 9 386H, Intel Core Ultra 7 355, Intel Core Ultra 5 322
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|16 GB; Barebone
|ORIGIMAGIC N5
|AMD Ryzen 3 5400U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|8, 16 GB
|PELADN WO5 (Ryzen 3 4300U)
|AMD Ryzen 3 4300U
|DDR4 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|8, 16 GB
|VZMORE AX9 Max
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
|DDR5 SO-DIMM
|Upgradeable
|2
|—
|32 GB
|ACEMAGIC F5A
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
|DDR5 SO-DIMM or LPDDR5X
|Varies by build
|—
|128 GB
|32 GB; Barebone
|AOOSTAR MACO
|AMD Ryzen 7 PRO 6850H, AMD Ryzen 9 8945HS, AMD Ryzen AI 9 HX 470, AMD Ryzen 7 H 255
|LPDDR5 or DDR5 SO-DIMM
|Varies by build
|—
|128 GB
|24, 32 GB; Barebone
|ASUS NUC 16 Pro
|Intel Core Ultra 7 356H, Intel Core Ultra X7 358H, Intel Core Ultra 5 325, Intel Core Ultra X9 378H
|DDR5 or LPDDR5X
|Varies by build
|—
|128 GB
|16, 32 GB; Barebone
|GEEKOM IT13 MAX
|Intel Core Ultra 9 185H
|DDR5 SO-DIMM or LPDDR5
|Varies by build
|—
|96 GB
|16, 24 GB
|Beelink EQi 304
|Intel Core 3 304
|LPDDR5 or DDR5 SO-DIMM
|Varies by build
|—
|64 GB
|16, 24, 32 GB
|Beelink EQR6
|AMD Ryzen 5 6600H, AMD Ryzen 9 6900HX, AMD Ryzen 7 7735HS, AMD Ryzen 7 6800H
|LPDDR5 or DDR5 SO-DIMM
|Varies by build
|—
|64 GB
|16, 24, 32 GB
|Beelink SER5 MAX Mini PC
|AMD Ryzen 7 5800H, AMD Ryzen 7 6800U
|LPDDR5
|Varies by build
|—
|64 GB
|16, 24, 32 GB
|FIREBAT AM02 (Ryzen 5 6600H)
|AMD Ryzen 5 6600H
|LPDDR5 or DDR5 SO-DIMM
|Varies by build
|—
|64 GB
|16 GB
|KAMRUI E3B
|AMD Ryzen 7 PRO 5875U, AMD Ryzen 7 5825U, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Ryzen 5 7530U, AMD Ryzen 7 7735HS
|LPDDR4 or LPDDR5
|Varies by build
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|KAMRUI Hyper H2
|Intel Core i9-11900H, Intel Core i7-13620H, Intel Core i5-14450HX, Intel Core i5-14500HX, Intel Core i7-14650HX, Intel Core i9-14900HX, Intel Core 5 220H, Intel Core i9-13900HX
|DDR4 SO-DIMM or LPDDR5
|Varies by build
|—
|64 GB
|16, 24, 32 GB
|KAMRUI Pinova P2 Mini PC
|AMD Ryzen 3 4300U, AMD Ryzen 3 7330U, Intel Core i5-12600H, AMD Ryzen Embedded R2544, AMD Ryzen 3 5425U, Intel Core 5 320
|LPDDR4 or DDR4 SO-DIMM or LPDDR5
|Varies by build
|—
|64 GB
|8, 16, 32 GB
|Bmax B3 Pro
|Intel Celeron N5095, Intel Celeron N4500
|DDR4 SO-DIMM or LPDDR4
|Varies by build
|—
|32 GB
|8 GB
|MeLE Quieter DL
|Intel N150, Intel N100
|DDR4 SO-DIMM or LPDDR4
|Varies by build
|—
|32 GB
|4, 8, 16 GB
|Beelink MINI S12
|Intel N95
|LPDDR5
|Varies by build
|—
|16 GB
|8, 12, 16 GB
|Beelink Mini S13
|Intel N150
|DDR4 SO-DIMM or LPDDR5
|Varies by build
|—
|16 GB
|12, 16 GB
|ACEMAGIC Retro X5
|AMD Ryzen AI 9 365, AMD Ryzen AI 9 HX 370
|LPDDR5X or DDR5 SO-DIMM
|Varies by build
|—
|—
|32 GB
|Beelink EQi13
|Intel Core i5-13420H, Intel Core i5-13500H
|LPDDR5 or DDR4 SO-DIMM
|Varies by build
|—
|—
|16, 24 GB
|KAMRUI GK3 Plus Mini PC
|Intel N95, Intel N97, Intel Celeron N3350
|DDR4
|Varies by build
|—
|—
|8, 16 GB
|MeLE Quieter 4C
|Intel N100, Intel N150
|DDR4
|Varies by build
|—
|—
|8, 16, 32 GB
|GEEKOM A9 Mega
|AMD Ryzen AI Max+ 388, AMD Ryzen AI Max+ 395
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|128 GB
|64, 128 GB
|ASUS Ascent QN10
|Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|32 GB
|16, 32 GB
|ASUS NUC 14 Pro AI
|Intel Core Ultra 7 258V, Intel Core Ultra 9 288V, Intel Core Ultra 5 226V
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|32 GB
|16, 32 GB
|PELADN HO5
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|32 GB
|24, 32 GB
|ACEMAGIC M1 (Ryzen 7 7735HS)
|AMD Ryzen 7 7735HS, AMD Ryzen 7 7736U
|LPDDR5
|Soldered
|None
|24 GB
|24 GB
|ORIGIMAGIC N4 NEO
|AMD Ryzen 7 6800H
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|24 GB
|24 GB
|Acer Veriton NUC VN1502G (Lunar Lake)
|Intel Core Ultra 7 256V, Intel Core Ultra 5 226V
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|16 GB
|16 GB
|Bmax MaxMini B11 Pro
|Intel Core Ultra 5 115U
|LPDDR5
|Soldered
|None
|16 GB
|16 GB
|FIREBAT R3 Mini PC
|AMD Ryzen 3 4300U, AMD Ryzen 5 7430U
|LPDDR4
|Soldered
|None
|16 GB
|16 GB
|GMKtec M3 Pro S
|Intel Core i5-13420H
|LPDDR4
|Soldered
|None
|16 GB
|16 GB
|Beelink EQ mini (Intel N150)
|Intel N150
|LPDDR5
|Soldered
|None
|12 GB
|12 GB
|DreamQuest Mini Plus
|Intel N95
|DDR5
|Soldered
|None
|12 GB
|12 GB
|Bmax B1 Plus
|Intel Celeron J3355
|LPDDR3
|Soldered
|None
|6 GB
|6 GB
|ACEMAGIC F2A
|Intel Core Ultra X7 358H, AMD Ryzen AI 9 HX 470
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|32 GB
|ACEMAGIC K1 (Ryzen 5000 and 7030 Series)
|AMD Ryzen 5 7530U, AMD Ryzen 3 7330U, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Ryzen 3 5425U
|LPDDR4X
|Soldered
|None
|—
|8, 16 GB
|ACEMAGIC K5 (Ryzen 5 PRO 7640HS)
|AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|ACEMAGIC Kron K5
|Intel Core 3 304, Intel Core 5 320
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|12, 16 GB
|ACEMAGIC M1A Pro+
|AMD Ryzen AI Max+ 395
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|128 GB
|ACEMAGIC M5 (Intel Core 5 220H)
|Intel Core 5 220H
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16, 24 GB
|ACEMAGIC Retro X3
|AMD Ryzen 7 H 255
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|ACEMAGICIAN S3A H 255
|AMD Ryzen 7 H 255
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|ASUS Ascent GX10
|NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|128 GB
|Beelink EQ mini (Core 3 304)
|Intel Core 3 304
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|12 GB
|Beelink EQR7
|AMD Ryzen 7 7735U
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16, 24 GB
|Beelink GTR9 Pro
|AMD Ryzen AI Max+ 395
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|128 GB
|Beelink ME Mini
|Intel N150, Intel N95
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|12, 16 GB
|Beelink SER5 MAX (Ryzen 7 7735HS)
|AMD Ryzen 7 7735HS, AMD Ryzen 7 7735U
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16, 24 GB
|Beelink SER9
|AMD Ryzen AI 9 HX 370, AMD Ryzen AI 7 H 350
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|32 GB
|Beelink SER9 PRO+
|AMD Ryzen 7 H 255
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|24, 32 GB
|BMAX B10 Power
|Intel Core i9-13905H
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|24 GB
|Bmax B4 Plus 2025 (Intel N95)
|Intel N95
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|12 GB
|Bmax B6
|Intel Core i5-1030NG7, Intel Core i7-1060NG7, Intel Core i3-1000NG4
|—
|Soldered
|None
|—
|12, 16 GB
|BMAX B6 with Core i3-8109U
|Intel Core i3-8109U
|LPDDR3
|Soldered
|None
|—
|12 GB
|BOSGAME E6 ECO
|Intel Core 3 304
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|12 GB
|BOSGAME M5
|AMD Ryzen AI Max+ 395
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|96, 128 GB
|BOSGAME P6
|AMD Ryzen 9 6900HX
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|24, 32 GB
|BOSGAME P6 Neo
|AMD Ryzen 7 6800H
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|24 GB
|CHUWI HeroBox (2023)
|Intel N100
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|8 GB
|DreamQuest Pro Mini PC
|Intel N95
|DDR5
|Soldered
|None
|—
|8, 12, 16, 32 GB
|GEEKOM IT12 MAX
|Intel Core Ultra 5 125U
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|Getorli GT103 (Ryzen 5 6600H / Ryzen 7 6800H)
|AMD Ryzen 5 6600H, AMD Ryzen 7 6800H
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16, 32 GB
|GMKtec EVO-T2
|Intel Core Ultra X7 358H
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|64 GB
|GMKtec EVO-X1
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|32 GB
|GMKtec EVO-X1 Pro
|AMD Ryzen AI 9 HX 470
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|64 GB
|GMKtec EVO-X2
|AMD Ryzen AI Max+ 395
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|64, 96, 128 GB
|GMKtec EVO-X3
|AMD Ryzen AI Max+ 395
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|128 GB
|GMKtec EVO-X5 Pro
|AMD Ryzen AI Max+ PRO 495
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|192 GB
|GMKtec M8
|AMD Ryzen 5 PRO 6650H
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|GMKtec NucBox 5
|Intel Celeron N5105, Intel Celeron N5095
|—
|Soldered
|None
|—
|8 GB
|GMKtec NucBox G3 Ultra
|Intel Pentium Gold 7505
|LPDDR4
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|GMKtec NucBox K13
|Intel Core Ultra 7 256V
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|GMKtec NucBox K16
|AMD Ryzen 7 7735HS
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|32 GB
|GMKtec NucBox K17
|Intel Core Ultra 5 226V, Intel Core Ultra 7 258V
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|16, 32 GB
|HIGOLE GOLE 2 PRO
|Intel Celeron N5095
|DDR4
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|HP Z2 Mini G1a
|AMD Ryzen AI Max+ 395, AMD Ryzen AI Max PRO 390, AMD Ryzen AI Max PRO 385
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|32, 64, 128 GB
|KAMRUI AK1 Plus Mini PC
|Intel N95, Intel N97, Intel N100
|—
|Soldered
|None
|—
|8, 12, 16 GB
|KAMRUI AK1PLUS (Intel N5030 / N5095)
|Intel Pentium Silver N5030, Intel Celeron N5095
|LPDDR4X
|Soldered
|None
|—
|12, 16 GB
|KAMRUI Hyper H1 (Ryzen 7 7735HS)
|AMD Ryzen 7 7735HS
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|24 GB
|KAMRUI Pinova P2 (Intel Core 3 304)
|Intel Core 3 304
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|12 GB
|Khadas Mind 2
|Intel Core Ultra 5 125H, Intel Core Ultra 7 155H
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|16, 32, 64 GB
|Lenovo IdeaCentre Mini x Gen 10 Snapdragon
|Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|32 GB
|Lenovo Yoga Mini i
|Intel Core Ultra 5 325, Intel Core Ultra X7 358H
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|16, 32 GB
|Mac mini (2026)
|Apple M6, Apple M5 Pro
|—
|Soldered
|None
|—
|16, 24 GB
|Mac mini with M4 chip
|Apple M4, Apple M4 Pro
|—
|Soldered
|None
|—
|16, 24 GB
|Mac Studio (2026)
|Apple M5 Max, Apple M5 Ultra
|—
|Soldered
|None
|—
|36, 96 GB
|MeLE PCG02
|Intel N100
|LPDDR4 or LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|4, 8 GB
|MeLE PCG02 Pro
|Intel Celeron N5105, Intel Celeron J4125, Intel N100, Intel Celeron N5100
|—
|Soldered
|None
|—
|8 GB
|MeLE PCG02 Stick PC
|Intel Celeron J4125, Intel Celeron N4000, Intel N100
|DDR4
|Soldered
|None
|—
|4, 8 GB
|MeLE Quieter3C
|Intel Celeron N5100, Intel Celeron N5105
|LPDDR4
|Soldered
|None
|—
|4, 8, 16 GB
|MeLE Quieter3Q
|Intel Celeron N5105, Intel Celeron N5100
|LPDDR4
|Soldered
|None
|—
|4, 8, 16 GB
|MINISFORUM M2 Pro
|Intel Core Ultra X7 358H
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|32 GB
|MINISFORUM MS-S1 MAX
|AMD Ryzen AI Max+ 395
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|64, 128 GB
|MINISFORUM UM690L Slim
|AMD Ryzen 9 6900HX
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16, 32 GB
|MINISFORUM UM750 Neo
|AMD Ryzen Z1
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|MINIX N304-AI
|Intel Core 3 304
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|MOREFINE M6 (2024)
|Intel N200, Intel N100
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|MOREFINE M6S Mini PC
|Intel N100, Intel N150
|DDR5
|Soldered
|None
|—
|12 GB
|MSI Cubi NUC AI+ 2MG
|Intel Core Ultra 7 258V
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|32 GB
|MSI EdgeMesa N AI+
|NVIDIA RTX Spark N1X
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|64, 128 GB
|MSI EdgeXpert MS-C931
|NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|128 GB
|NIMO Mini PC AMD Ryzen AI Max+ 395
|AMD Ryzen AI Max+ 395
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|128 GB
|NVIDIA DGX Spark
|NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
|LPDDR5X
|Soldered
|None
|—
|128 GB
|PELADN WI-7 (Pentium Gold 7505)
|Intel Pentium Gold 7505
|LPDDR4X
|Soldered
|None
|—
|8, 16 GB
|PELADN WO7 (Ryzen 5 6600H)
|AMD Ryzen 5 6600H
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|16 GB
|VZMORE iX9 Max
|Intel Core Ultra 9 185H
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|24 GB
|wo-we H8
|Intel Core 3 304
|LPDDR5
|Soldered
|None
|—
|8 GB
|SOAYAN EXR1
|AMD Ryzen 7 8745HS
|DDR5 SO-DIMM
|—
|—
|64 GB
|16, 32 GB
|ACEMAGIC Vista V1
|Intel N150, Intel N97, Intel N95, AMD Ryzen 5 3500U, AMD Ryzen 3 5425U
|DDR4 SO-DIMM
|—
|—
|—
|8, 16 GB
|ACEMAGICIAN Kron Mini K1
|AMD Ryzen 7 7730U, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Ryzen 7 5825U
|—
|—
|—
|—
|16, 32 GB
|BOSGAME B95
|Intel N95
|DDR4 SO-DIMM
|—
|—
|—
|16 GB
|BOSGAME E5
|AMD Ryzen 3 5300U
|DDR4
|—
|—
|—
|8, 16 GB
|HP OmniDesk Mini PC
|Intel Core 3 304, Intel Core 5 315, Intel Core 5 320, Intel Core Ultra 5 325, Intel Core Ultra 7 356H
|DDR5 or LPDDR5X
|—
|—
|—
|8, 16 GB
|KAMRUI AK1 Pro Mini PC
|Intel Celeron N5105
|DDR4
|—
|—
|—
|12 GB
|LETSUNG Mini Air11 SE
|Intel Celeron N4020C, Intel Celeron N4000
|—
|—
|—
|—
|6, 8 GB
|NIMO Mini PC
|Intel N100
|—
|—
|—
|—
|4, 8, 16 GB
|ORIGIMAGIC C3
|Intel Core i3-5005U
|—
|—
|—
|—
|8 GB
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A dash means the value is not in our data yet; the model page may have more, along with full specs and current prices.
- Models
- 292
- Upgradeable
- 177
- 19 more vary by build
- Soldered
- 86
- 10 not stated
- Data last updated
- November 22, 2026
How to read the chart
A mini PC either has memory slots or it does not. Most boxes with slots use SO-DIMM sticks, the same small modules laptops have used for years. A model marked Upgradeable takes standard DDR4 or DDR5 SO-DIMMs, so you can add a stick or swap both for larger ones. A model marked Soldered has its memory chips fixed to the board, and the amount you buy is the amount you keep. Varies by build means the same model name ships in versions of both kinds, so check the version on its page before you buy.
The memory type tells you most of the story. LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 and LPDDR5X are low-power memory, and no build in this chart with LPDDR memory has a memory slot. If a listing says LPDDR, plan on the amount you buy being permanent. Plain DDR4 or DDR5 does not settle the question alone: the DreamQuest Mini Plus and DreamQuest Pro use soldered DDR5, so the chart keeps the upgrade column separate from the type.
A dash in a cell means the value is not in our data for that model yet, and its model page may have more. A dash is not the same as Soldered.
Why some fast machines have no slots
Soldered memory is often a design choice made for speed. Intel’s Core Ultra 200V chips (Lunar Lake) put the memory inside the processor package itself, in 16 GB or 32 GB, and PCWorld reported at launch that it cannot be upgraded. A mini PC built on one of these chips has no memory slots at all.
AMD’s Ryzen AI Max chips (Strix Halo) use a 256-bit LPDDR5X memory bus that holds up to 128 GB. Framework, which builds a desktop around the chip, wrote that “to enable the massive 256GB/s memory bandwidth that Ryzen AI Max delivers, the LPDDR5x is soldered,” and that after months of work with AMD it found modular memory was not technically feasible at that throughput. Every Strix Halo box in the chart is soldered for the same reason. Our Strix Halo guide covers what that wide bus does for local language models.
There is a middle ground on the way. CAMM2 is a removable memory module that JEDEC published as a standard in December 2023, with versions for both DDR5 and LPDDR5X. The LPDDR5X version is called LPCAMM2. It lets low-power memory be replaced like a stick, but no mini PC in this chart uses it.
What maximum memory means
The maximum column is the most memory the maker or a reviewer says the box accepts. It is not the largest version on sale, and it can differ from the processor maker’s own figure. Intel’s spec page lists 16 GB as the maximum for the N100, yet MINIX rates its N100-based Z100-0dB for 32 GB in its one slot. When the two differ, the chart shows the maker’s figure, and Intel does not list the higher one.
For a soldered model, the most memory you can have is the largest version sold, so read the shipped sizes column for those.
Dual channel and slot count
Two slots usually mean dual-channel memory: with a stick in each, the processor reads from both at once, which helps integrated graphics most. A box with one stick in a two-slot board runs single channel until you add a matching second stick. Some chips have only one channel to begin with. The N100 is one: Intel lists a single memory channel for it, so an N100 box with a slot has only one.
For soldered models the slot count reads None.
Before you buy
If you think you will want more memory in two or three years, filter the chart to upgradeable models and check the maximum. If you would rather buy once, a soldered model with enough memory on day one is fine, and it is often the faster design. Our guide to soldered RAM in mini PCs shows how to check a listing for slots, and how much RAM a Linux mini PC needs helps you pick a size. For processors, ports and list prices side by side, use the mini PC comparison chart.
Open the full comparison chart with only upgradeable models to compare them on price, performance and ports.